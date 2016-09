Bautista y Nadal avanzan en Estados Unidos pero Muguruza se despide

Rafael Nadal, cuarto favorito, y el serbio Novak Djokovic, primer cabeza de serie y número uno mundial de la ATP, salieron airosos en sus partidos de segunda ronda del Abierto de tenis de Estados Unidos, cuarto y último Gran Slam de la temporada.

En el cierre de la jornada, Nadal venció con facilidad al italiano Andreas Seppi con marcadores de 6-0, 7-5, 6-1 para citarse en la tercera ronda con el ruso Andrey Kuznetsov, que eliminó previamente al también español Albert Ramos 7-5, 6-4, 7-6 (7/5). «Vengo de una lesión, ahora es imposible pensar en una final. Voy día a día y estoy muy contento de volver a estar en competición y que la muñeca esté mejorando, así que en lo que pienso ahora es entrenar bien mañana», explicó el balear.

Además, el manacorense vivió el momento histórico en que por primera vez se cerró el techo de la pista Arthur Ashe. «Ha sido increíble, pero la diferencia no ha sido muy grande. Con el techo abierto no hay nada de viento, así que el cambio ni se nota, y está tan alto que no sientes que esté cerrado», afirmó.

A primera hora, Djokovic obtuvo su pase a la tercera ronda de este Gran Slam sin jugar, ya que su oponente, el checo Jiri Vasely, se retiró lesionado. Djokovic, campeón defensor en el Abierto de Estados Unidos, se enfrentará en la tercera ronda con el también ruso Mikhail Youzhny. Una recurrente lesión en la muñeca izquierda lastró a Djokovic en los Juegos Olímpicos Río 2016. El murciano Nicolás Almagro apartó a Cuevas en partido de segunda ronda con tres peleados parciales de 7-6 (7/5), 6-4, 7-6 (11/9) y se verá en la siguiente ronda con el francés Gael Monfils, décimo favorito. Delbonis fue eliminado por el castellonense Roberto Bautista, quien avanzó después de superar al argentino en cuatro sets por 5-7, 6-2, 6-3, 6-2. Se medirá ahora en la siguiente fase con el francés Lucas Pouille, quien venció al suizo Marco Chiudinelli por 4-6, 3-6, 7-6 (8/6), 6-2, 6-0.

En la cuadro femenino, la letona Anastasija Sevastova dio la sorpresa al eliminar a la española Garbiñe Muguruza, tercera favorita, también en partido de segunda ronda. Sevastova, número 48 del escalafón de la WTA, venció a la caraqueña de origen vasco 7-5, 6-4 en una hora y 40 minutos.