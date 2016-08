«Los tenistas somos como autónomos que no tenemos paro»

La lesión en el codo derecho que le molestó durante meses le hizo parar, pasar por el quirófano y realizar una rehabilitación que acaba ahora, cuando el tenista conquense se prepara para diputar la Copa Sevilla. Pablo Andújar se ha mostrado «ilusionado y nervioso» con una vuelta que comenzará desde más allá del ranking 600. La normativa ATP reserva una clasificación protegida para los tenistas lesionados, que podrán utilizarlo durante nueve meses en nueve torneos que ellos escojan. Ese número del conquense será el 105, con el que podrá entrar en algún cuadro final y quizás también en algún Grand Slam. Sin prisa, y sin presión, Andújar afronta el último tramo de la temporada con el objetivo de disputar la gira asiática «si las cosas van bien».

En una lesión de larga duración, el estar parado repercute negativamente en el ranking. ¿Cómo le afecta esto? ¿Le desmotiva o le motiva para recuperarlo?

Si te digo la verdad cuando he estado más arriba en el ranking no le he dado importancia, le daba más importancia al momento en el que me encontraba. Pero claro, ahora es importante para poder entrar a los torneos, estar tan abajo supone un estímulo escalar posiciones. Tengo la 'suerte' de tener ranking protegido, que yo puedo utilizar durante nueve meses en nueve torneos, es un ranking bajo, pero en algún torneo me permitirá entrar en algún cuadro final. Es un colchón para la lesión.

Da la sensación de que una lesión en este mundo echa por tierra el trabajo de años. ¿Le parece el tenis justo con las lesiones?

Es un poco injusto y me consta así porque esto lo he hablado con gente de la ATP. Para realizar el ranking protegido utilizan la media de 13 semanas posteriores a tu lesión. Por lo tanto, es un poco injusto, porque en esos 13 meses tú no estás jugando, entonces tu ranking va bajando y al final quedas por debajo de lo que estabas haciendo. Me consta que están intentando hacer una fórmula para que sea algo más justo.

¿Cuáles son sus primeros pensamientos al ver que va a estar seis meses parados? ¿En algún momento piensa que no podrá recuperar tu mejor nivel?

Es una lesión que llevaba acarreando desde 2015, por lo que venía muy tocado. Cuando se decide la cirugía yo estoy completamente convencido de que iba a salir, porque peor de lo que estaba era imposible. Ahora mismo tengo ligeras molestias, pero no es nada comparable a lo que estaba sufriendo antes de la lesión. Era un dolor insoportable. Siempre he pensado que voy a salir de esta. Si no tuviese esta motivación no seguiría jugando. Yo creo que las cosas siempre pasan por algo y yo creo que esto es un reto para mí. Yo me lo tomo como que si sobrepaso esta etapa seré mejor jugador en el futuro.

¿Es duro económicamente para un tenista estar seis meses fuera del trabajo?

Claro que sí, estás seis meses sin cobrar. En ese sentido es muy injusto el tenis. Es comparable a pocos oficios, somos como autónomos que no tenemos paro. La mala suerte de una lesión no hace que haya alguien detrás que te pague.

¿Le ha pedido consejo a algún compañero sobre cómo afrontar una lesión tan larga? Nadal, por ejemplo, que ha estado varias veces fuera.

El ejemplo de Rafa es un poco distinto porque él es tan bueno que después de nueve meses lesionado hizo cuatro o cinco torneos seguidos sin parar de ganar. Eso no es real para los que somos humanos. Mi entrenador, Albert Portas, sí que ha pasado por un momento parecido. Él me comentaba que las molestias que tengo ahora son normales. Anabel Medina me dijo lo mismo, que las sensaciones después de una lesión así no son las mejores. Además, le mandé un mensaje a Nico Almagro tras ganar en Estoril este año. Me alegré mucho por él y le puse un poco como ejemplo para mí al haber superado también una lesión grave.

Para un tenista tiene que ser chocante estar lesionado, por la vida que llevn, de estar cada semana en un país diferente a estar parado. ¿Cómo se sobreponen a esto?

Es muy diferente, es un cambio radical. Yo he intentado hacer cosas que normalmente no puedo hacer. He viajado, he estudiado, he hecho cosas que en otro momento de mi carrera deportiva no hubieran sido posibles. Esto durante los dos primeros meses de postoperatorio. En cuanto pude, volví a entrenar y a recuperarme completamente de la lesión. Pero sí, es una situación muy distinta a lo que yo estoy acostumbrado, que es viajar 30 o 35 semanas al año.

Durante los últimos meses ha mostrado a través de redes sociales fotos de tu recuperación, con amigos, etc. ¿Le ha ayudado su entorno para no venirse abajo?

Para eso están, ¿No? Ahí te das cuenta de la gente que te quiere y que está en los peores momentos. Cuando llegas a la final del Godó todo el mundo te quiere felicitar, hacerse fotos contigo. Pero después cuando estás lesionado y no juegas torneos te das cuenta de cosas que quizás antes no veías. Yo creo que siempre he sido una persona que ha tenido bastante claro quiénes son las personas que me quieren y he valorado que estén siempre cerca y me apoyen tanto.