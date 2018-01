Semedo y otros futbolistas que la liaron

El año pasado, el capitán del Valencia Dani Parejo fue grabado con un móvil con su consentimiento en una discoteca mientras bailaba. El de Coslada presentaba evidentes signos de embriaguez y sostenía una pipa de fumar en la mano. El documento fue inmortalizado desde el teléfono de un joven que, al parecer, no formaba parte del círculo de confianza del jugador. "Me he equivocado, pido perdón a todos y no volverá a ocurrir, aunque no creo que haya matado a nadie", señaló el futbolista un día después de que se conocieran los hechos.