Vuelta a los carteles 'de fira' Fageca, en el entrenamiento previo a su reaparición del pasado 3 de julio. / val net Aún no se han cumplido dos meses desde su reaparición tras superar una lesión que requirió dos intervenciones y casi dos años de recuperación Fageca jugará el Trofeu Festes de Sueca junto a Puchol II, Soro III y Genovés II JOSÉ A. MONTEAGUDO VALENCIA. Martes, 15 agosto 2017, 00:01

El pasado 3 de julio reaparecía después de casi dos años apartado de los trinquets por una lesión en el codo que le obligó a pasar dos veces por quirófano. Otros hubiesen desistido. Pero Ismael Vidal Soneira, 'Fageca', es de esos en cuyo interior late un corazón de ocho 'gallons'. Se quedó sin ficha profesional y tuvo que costearse buena parte del tratamiento. Le faltaban horas al día para entrenar, cumplir como monitor de los aspirantes a figura y recorrerse la Comunitat para ejercer de juez en partidas. Eso le aseguraba el sustento durante la recuperación.

Tras el regocijo por volver a sentirse pilotari le ha llegado una nueva satisfacción: ha sido requerido para participar en la próxima edición del Trofeu Festes de Sueca, que comenzará el día 25. Compartirá cartel con Puchol II, Soro III y Genovés II, esto es, lo más granado de la pilota. «A lo que le estoy dando más valor desde mi reaparición es al hecho de que voy acumulando partidas y todo transcurre con normalidad. Pero participar en este torneo es un voto de confianza. Esta convocatoria es una motivación para seguir trabajando fuerte. Cuando regresé me parecía increíble estar jugando y en este caso la sensación es de una alegría inmensa. No ha sido nada fácil vestir de blanco otra vez y jugar con los mejores me refuerza mucho anímicamente», explica.

El escaleter reconoce que aún le falta para ser el que era, aquel que se convirtió en la alternativa a los grandes dominadores y que lo demostró ganando una liga y alcanzado la final del Individual. En Sueca, sus homólogos participarán en pareja. Él formará en trío junto a Jesús y Carlos: «Me encuentro bien y sigo progresando pero aún no estoy para medirme tú a tú con Puchol II, Soro III y Genovés II. Me han arreglado un trío con el que estaré arropado. Creo que puedo plantarles cara».

La última semana la ha pasado en blanco, pero por propia voluntad. La recaída por regresar antes de lo necesario le ha convertido en un tipo precavido. «Me he tomado una semana de descanso porque venía de jugar varias partidas bastante duras y he querido preservar el brazo. Ahora estoy fresco y con ganas de volver al trinquet, de entrenar y preparar el torneo», comenta.

Esto es lo más inmediato. A corto y medio plazo, recuperar el nivel. «Me falta ritmo y partidas, que me devolverán la pegada. Debe ser algo progresivo. Pero la mejora con respecto al primer día es evidente», dice. Además debe 'domesticar' el brazo: «Psicológicamente necesito quitarme el miedo. No es algo consciente. En las partidas le tiro fuerte porque es mi manera de jugar. Pero en algunas pelotas, principalmente en las que tienes tiempo para pensar, parece que el brazo se me contrae un poco. La cabeza me dice que pegue pero la musculatura aún se está acostumbrando a los gestos explosivos. Es cuestión de confianza».

Para su regreso a las competiciones oficiales tampoco habrá que esperar mucho. Será de la partida en la próxima edición del mano a mano, disciplina en la que es un consumado especialista. Aunque no se fija metas. «Jugaré porque es una competición que me encanta. De hecho me estoy preparando pero esta vez no es un reto ni hay intención de llegar muy lejos, como en otras temporadas. Soy realista. A día de hoy no tengo la capacidad de antes, pero participar en el Individual es un paso más para alcanzar la normalidad», concluye. Paso a paso. Como señala el propio pilotari, debe ser algo progresivo. Pero aún no se han cumplido dos meses desde su reaparición y ya está en los carteles 'de fira'.