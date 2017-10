Víctor Serrano: «Podemos recuperar la pilota, pero poco a poco. Igual se tarda diez años» Víctor Serrano, en el restaurante de Pelayo. / irene marsilla «Si lo dejamos como está iremos hacia atrás. Plantar una flor y esperar que salga en cuatro días... hay que tener paciencia», dice el expilotari MOISÉS RODRÍGUEZ Lunes, 16 octubre 2017, 01:30

valencia. Víctor Serrano integró una generación de jugadores nacidos, criados y formados en torno a Pelayo. «Eramos como siete, la gente del barrio venía a vernos a nosotros. Ahora no hay ninguno de aquí y ya no es lo mismo. Pero es que en los pueblos pasa igual. En la época de Rovellet había como 200 pilotaris, ahora son 30 y tienen una partida a la semana», reflexiona el escaleter que se retiró justo ahora un año: «Yo estuve dos lesionado. Cuando regresé vi esta situación. Aguanté otros dos, pero ya tenía 43 y decidí dejármelo». Habla con cariño del santo y seña de la catedral, Antonio Reig 'Rovellet': «Yo cuando me haga mayor quiero ser como él. Se merece todos los homenajes posibles. Lo conozco desde que tenía ocho años. Cuando mi padre no podía acompañarme a la tecnificación, me llevaba él, con su R12. Iba en chándal... ¡pero con zapatos!».

Que Rovellet ha sido siempre muy cuidadoso de su imagen es de sobra conocido. «Es muy presumido. Hicieron reforma en el patio de su casa y pidió un espejo para cerciorarse de que no salía a la calle despeinado. Iba todos los días a la peluquería y a limpiarse los zapatos. Pero es que él ganaba 3.000 pesetas por partida, cuando un sueldo mensual era de 200 o 300. Entonces estaban equiparados a los futbolistas, que no ganaban más que los pilotaris», indica Víctor, realizando ya una comparación con la situación actual de la vaqueta: «Los jugadores más no pueden hacer. Casi sin premios y con lo que cobran, cualquier trabajador tiene mejor salario que ellos. Y encima, si se lesionan, ¿quién lo paga? La mayoría acaban operados del hombro. No he visto jugadores más preparados y honrados que los que hay ahora».

Palmarés Copa de Mestres Campeón junto a Dani en 2009. Subcampeón de Copa En 2008, en compañía de Félix y Canari. Circuit Bancaixa Ganador del torneo sub-20 en 1995. En la actualidad Generación Pelayo Último en retirarse, el 2 de octubre del año pasado, 26 después de deburar. Enseñanza Dirigió hasta el curso pasado la escola de pilota de Manises y hace Pilota a l'Escola.

Víctor diagnostica que dar una solución a la pilota profesional no es sencillo. «El problema es que se ha ido haciendo lo mismo de padres a hijos. Cuando yo jugaba, que el sábado se llenaba el trinquet, la gente ya tenía 60 o 70 años. Al no intentar mejorar nada, cuando esa gente ha dejado de estar, se ha ido vaciando», lamenta. El exjugador no tiene duda cuando se le pregunta si la pilota está tiempo de reaccionar: «¡Hombre, pues claro! El principal problema es que la pilota está ciega, no tiene televisión. Si se la quitas al fútbol, ¿qué le queda? A Pelayo un sábado te pueden venir 300 personas, pero con eso no se hace nada, hay que llegar a más».

«Rovellet iba todos los días al peluquero. En su época, pilotaris y futbolistas estaban equiparados»«No he visto jugadores más honrados que los de ahora. Más no pueden hacer y casi sin premios»

Pone como ejemplo la iniciativa de pintar de azul el trinquet de Genovés para mejorar las retransmisiones. Lo hace para reclamar paciencia al aplicar cualquier iniciativa. «No puedes plantar una flor y esperar que salga en cuatro días. Es imposible. Hay que tener paciencia. Pero si lo dejamos como está, iremos hacia atrás. Hoy día un trinquet sin nada especial no lleva a más de 40 personas. Eso no da ni para los sueldos de los pilotaris, que con lo que cobran ahora apenas pueden vivir», señala. «En un año o en dos no se puede hacer nada. Podemos recuperar la pilota, pero poco a poco, igual se tarda una década», incide.

Al pedírsele opinión sobre cómo ha quedado el trinquet en el que se crió, lo tiene claro: «Pelayo ha ganado en atractivo. Antes una talla tapaba todas las vigas. Ahora se ha descubierto la pared original», resalta Víctor, quien lanza un aviso: «José Luis López ha hecho mucho por Pelayo, ha invertido una barbaridad de dinero... pero la pilota no ha de acabarse ni en José Luis López y en Pelayo. A él no se le puede pedir más, pero es algo global, de toda la Comunitat».

«Creo que aparte de la gente que sabe cómo funciona un trinquet ha de venir alguien limpio, especialista en márketing y que venda el producto», indica Víctor. Con respecto a la norma de las galerías prohibidas, sobre todo percibe lo perjudicial que puede ser para los pilotaris: «¿Hasta cuándo va a ser asumible eso? En cinco años toda la plantilla va a estar lesionada. Yo entiendo que es para que no haya un niño en la galería y le den un pelotazo, pero pueden idearse otras cosas».

Esta entrevista tuvo lugar antes de la partida del viernes entre Pere Roc II y Puchol II. Víctor, al pedírsele un pronóstico sobre el Individual apostó, no sin reticencias, por el campeón de 2016. «Rodrigo ha tenido mala suerte en los sorteos, pero es zurdo y ha mejorado mucho. Le dará faena», avisó. «¿Ves como te dije que sería un rival duro?», recordó minutos después de consumarse la derrota del de Vinalesa.