El verdadero Raúl ha vuelto

Para el próximo año pide estabilidad para el colectivo de los pilotaris profesionales con la llegada de la nueva Fundación Sus últimas actuaciones confirman que ha recuperado el nivel de antes de la lesión

El año pasado por estas fechas Raúl reaparecía en los trinquets tras nueve meses de recuperación de una grave lesión en el hombro. La pilota se congratulaba por el hecho de recobrar a uno de sus mejores mitgers que, sin embargo, aún requeriría de un tiempo para volver a ser el de antes, como sucede con todos los que han estado sin competir durante un periodo tan prolongado. Sin embargo, la progresión del de Godelleta ha sido lenta debido a unas molestias en la zona operada que no desaparecían. Pero eso es pasado. Sus últimas apariciones lo confirman. Ahora sí, el verdadero Raúl está de vuelta.

El pasado domingo, el pilotari cerró con una magnífica actuación su presencia en una de las citas más relevantes de la temporada, el Trofeu Savipecho. Se quedó a dos juegos de proclamarse campeón pero su rendimiento durante toda la competición ha sido sobresaliente. Eso le ha supuesto, según señala, «una inyección de moral. Uno tiene dudas después de tanto tiempo sin estar en los mejores carteles. Por eso no solamente hay que trabajar el estado físico sino también el anímico», dice. Además ha sido su segunda participación consecutiva en un trofeo de prestigio ya que semanas antes fue requerido para disputar el Masymas. Pese a la ausencia de títulos, la satisfacción es total. «Si te llaman para jugar estos torneos significa que ya estás ahí y eso da mucha confianza», añade.

Con todo, aún queda margen de mejora. «Sobre todo en la regularidad. Está claro que uno no está siempre igual y que hay días mejores que otros pero quiero llegar al punto en el que hay más días buenos que otros no tanto, que era a lo que estaba acostumbrado», comenta.

Aunque su rostro siempre esboza una sonrisa, Raúl califica de «difícil» el año que ahora concluye. Y es que la travesía en los primeros meses fue complicada. «Aficionados y trinqueters te miran con lupa cuando reapareces tras una lesión importante. Durante la primera mitad del año, en todas las partidas tenía la sensación de estar pasando un examen. Eso influía en mi juego porque me presionaba para superar esa prueba con nota. En verano ya comencé a sentirme más cómodo y seguro. Disfrutaba más jugando, la pelota me salía más fuerte y notaba que mi rendimiento era mejor durante toda la partida y no en algunos tramos», explica.

Una vez recuperado el sitio toca consolidarse. El de Godelleta está convencido de conseguirlo. «Después de tanto tiempo sin jugar la gente me preguntaba si recuperaría la fuerza, mi nivel y siempre he respondido que jugaría mejor que antes. Era una forma de convencerme a mí mismo pero además me lo creía. Soy optimista por naturaleza y creo que, si piensas en positivo, tendrás resultados positivos», dice.

Con la llegada del 2018 comienza una nueva temporada en la que se presumen novedades importantes en el ámbito profesional. Raúl lo recibirá con ilusión. «Seguiré trabajando duro y en lo personal espero que sea un buen año, sin lesiones y en el que tenga la oportunidad de jugar las competiciones más importantes. Y en lo colectivo, los pilotaris creemos que será un año de cambios por la entrada de la Fundación. Todavía no sabemos cómo se va a definir pero esperamos que sea aire fresco. Llevamos unos años que están siendo complicados en los que hemos dedicado demasiado tiempo a pensar en cosas que no deberían pensar los deportistas ya que nuestra tarea es jugar», concluye.