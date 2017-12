Timbo González: «El one wall se juega en muchos países, podría llegar a ser olímpico» Timbo González, en Pelayo tras la presentación de su partida frente a Puchol II. / manuel molines «Hay bastante gente que lo apoya y trabaja en ese sentido. Creo que con algún patrocinador más, lo conseguiremos» MOISÉS RODRÍGUEZ Lunes, 4 diciembre 2017, 00:50

'New York's own King of the Courts'. Así define su propia página web a Timbo González, pelotari forjado en las calles del Bronx durante 14 años. En ese tiempo, jugaba cada día a one wall. «Con familiares, con mis amigos. Me pasaba todo el día en las canchas. Me encantaba», asegura. Pasado el cuarto de siglo, se ha convertido en el monarca de la modalidad de pelota a mano más internacional. Los puristas de lugares con variantes tradicionales, como ocurre en la Comunitat, suelen repudiar el handball, como se conoce al one wall en Estados Unidos. Otras corrientes defienden que todo es pelota a mano, y es esa a la conclusión a la que han llegado el entorno de Timbo y el de Puchol II para cerrar la partida que ambos deportistas disputarán el sábado, a la 1 de la madrugada hora española. Lo harán en el reino de Timbo, en Nueva York y a one wall.

«Puchol II está acostumbrado a desplazarse, adaptarse a diferentes canchas, y a jugar. Por eso estoy seguro de que lo hará bien en Nueva York», señala Timbo González. Lo dijo en su primera comparecencia en Pelayo, en una cancha bien diferente a las que le sirvieron es escuela y en las que demuestra a golpetazos contra la pared que él es el número uno en one wall. El neoyorquino estuvo algo más de 48 horas en la Comunitat. En ese tiempo se sumergió en la pelota a mano que se juega aquí: se entrenó con Puchol II, impartió un clínic y vio la partida de profesionales del sábado por la tarde en el trinquet de Pedreguer.

También tuvo tiempo de dar un paseo por la playa y tomar una paella de pollo y conejo. «¡Es maravillosa! ¡Me ha encantado!», aseguró. Pero donde realmente quedó impresionado Timbo González fue en el trinquet. El sábado por la mañana en Pelayo. Cuando no tenía que intervenir en la presentación o atender alguna entrevista, se le vio sentado en la escala, observando lo que para él era un entorno inusual. Por la tarde, en Pedreguer, vio primera vez en directo una partida de escala i corda. «Ya había seguido alguna a través de youtube», precisó.

En la cancha de la Marina Alta pudo ver in situ al que será su rival en Nueva York. «Lo que más me impresionó de Puchol II es la facilidad con la que metía la pelota en el palco de rebote desde el resto», analizó Timbo González. El estadounidense se entrenó junto al de Vinalesa el viernes y tocó la vaqueta, pero no fue hasta el día siguiente cuando pudo comprobar la complejidad de la escala i corda. «Sólo con el tacto de la pelota, me parece una modalidad más dura que el one wall. Además, tiene una gran complejidad técnica», analizó.

Pese a todo, el estadounidense se muestra valiente: «¡Me encantaría probar!». Esto lo dijo por la mañana, antes de ver la partida de Pedreguer. Por la tarde reconoció que adaptarse le resultaría complicado: «La verdad es que no me veo capacitado para jugar en el trinquet, pero por supuesto que me atrevería a probar», indicó el pelotari criado en el Bronx, que se quedó con ganas de más en su viaje relámpago a Valencia: «Me encantaría volver pronto, seguro que podré hacerlo». A Timbo también le llamó la atención las meticulosas protecciones de manos que elaboran los pilotaris valencianos. «Es que nuestra pelota es bien distinta. Necesitamos tener el tacto directo con ella. Por eso no utilizamos ni guantes ni nada», señala.

El norteamericano se expresó sobre la iniciativa, a la que aludió Daniel Sanjuán (presidente de la Federació), de intentar de que la pelota a mano llegue al programa de los Juegos a través del one wall. «Por supuesto que puede ser olímpico. Se practica en la mayoría de países del mundo y hay mucha gente que lo apoya y trabaja por esta modalidad», defiende Timbo González: «Sólo hace falta que se involucren algún patrocinador más y estoy seguro de que lo conseguiremos».

El número uno aludió a la referencia en la Comunitat en one wall, el joven Sacha Kruithof. «Hace pocas semanas estuvo en Nueva York y ganó un torneo local. Es un buen jugador y si sigue practicando con los mejores puede entender mucho más la modalidad. Tiene bastante margen para progresar», señaló. Respecto a uno de los temas estrella en Colombia, su derrota semanas antes frente a Isaí Alvarado (vencedor en el torneo de Pasto) en México, realizó un análisis que culminó con una pizca de picante: «Disfruté de la experiencia. Es un buen jugador y me ganó bien, pero en una cancha diferente a las de Nueva York, resbalaba mucho. Luego pudo haber revancha en un torneo en Estados Unidos. Tenía la inscripción y el hotel reservado, pero no fue», concluyó con una sonrisa sarcástica.