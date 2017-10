Soro III se apunta el primer tanto Pere Roc II y Soro III, ayer, en el trinquet de Pelayo. / juan j. monzó «Como con Puchol II, he de estar concentrado para hacer un juego desde el resto», apunta Pere Roc II, que tendrá a Oltra al saque El de Massamagrell gana la reballà y empezará desde el dau con Pedrito de feridor MOISÉS RODRÍGUEZ VALENCIA. Miércoles, 25 octubre 2017, 00:44

«Ha sido un año duro, porque me ha tocado oír cosas desagradables. Se ha hablado mucho de las derrotas y poco de las victorias». Esta percepción ha martilleado a Soro III durante meses. Ayer, en la presentación de la final del Individual, su octava consecutiva, se sinceró. Tetracampeón del mano a mano, el de Massamagrell afirma haberse despojado de la presión. «He dado instrucciones a mi entorno para que disfruten de esta partida. Luego está claro que los dos queremos ganar», admite. Quiere recuperar la faixa roja y sumar cinco títulos del torneo más mediático de la pilota. Al otro lado de la cuerda tendrá a Pere Roc II, novato pero con todas las condiciones -es zurdo, potente y tiene valentía-. Deberá 'remontar' la ventaja con la que parte el subcampeón tras la reballà celebrada ayer en Pelayo, el escenario del duelo del domingo (11.30 horas).

El sorteo sonrió a Soro III, quien decidió empezar desde el dau, el teórico lado bueno en las partidas manomanistas. En una hipotética partida resuelta al último juego, el de Massamagrell lo disputaría en esa parte de la cuerda. Pere Roc II eligió a Oltra como feridor, algo que también satisface al subcampeón, ya que no es un secreto que él prefiere tener como aliado a Pedrito.

Si la lógica invita a otorgar el papel de favorito a Soro III, Pere Roc II lanza un aviso: «Los pronósticos están para romperlos. Yo estoy jugando una final desde que me enfrenté a Puchol II en Vilamarxant. Como en aquella partida, he de estar concentrado en hacerle un juego desde el resto cuando me llegue la oportunidad». El escaleter de Benidorm ha experimentado un crecimiento exponencia. Ya cuenta con todos los títulos importantes menos el Individual: «Si me respetan las lesiones, algún día lo ganaré».

Pere Roc II estuvo ayer entrenando en Pelayo. Se sabe la teoría: «He de buscar la izquierda a Quico. Yo intentaré realizar el juego que me ha llevado hasta aquí si no me traicionan los nervios". Soro II tiene clara su estrategia y se reivindica: «Es un trinquet grande. Tendré que buscarle la derecha a Rodrigo. Este año he llegado a la final de la Lliga y del Individual, así que no habré hecho mal mi trabajo».