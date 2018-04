El renacer del trinquet de la Pobla de Vallbona La instalación del Camp de Túria mantendrá el lunes como día habitual de partida y ofrecerá choques de juveniles y de las figuras de la pilota En septiembre se cubrirá la instalación y reforzará la galería lateral, mejoras valoradas en 190.000 euros MARI CARMEN MONTES VALENCIA. Martes, 10 abril 2018, 00:05

Tener un trinquet supone un orgullo, pero darle vida y ponerlo en funcionamiento es el reto de muchos municipios de la Comunidad. La comarca del Camp de Túria está de enhorabuena, pues se vuelve a poner en marcha el recinto de la Pobla de Vallbona, que el pasado julio adquirió el consistorio de la localidad, por 271.800 euros. El próximo lunes 16 de abril, vuelve la actividad al número 137 de la calle del Poeta Llorente, a un trinquet que busca recuperar el esplendor y la afluencia de antaño, sumando gente joven entre los adeptos.

En enero terminó la primera fase de reformas. «Cambiamos el suelo porque estaba en muy mal estado, de hecho, era uno de los motivos por el que muchos jugadores no querían venir a la Pobla», señala la concejala de Deportes y primera teniente de alcalde, Iris Marco.

En lo meramente deportivo, la Pobla mantendrá el lunes como su día habitual de partida, y ofrecerá tanto choques de juveniles, y alguna partida amateur, como enfrentamientos entre los mejores pilotaris del momento. Además, durante los sábados de agosto albergará las partidas de Pelayo, que cerrará de vacaciones. También han pensado en programar alguna partida los domingos por la mañana, «no para explotarlo siempre, pero sí hacer alguna de las buenas partidas», asegura Marco. No descartan la creación de un trofeo de pilota de la Pobla, «con jugadores de primer nivel y así aprovechar la inversión para consolidar nuestro nombre y superar la única asignatura que tenemos pendiente, que la gente venga al trinquete».

El reto fundamental que tienen en la localidad es el de recuperar la afluencia del público, que había decaído en los últimos tiempos. «El principal problema que tenemos es que al no tener el trinquet cubierto, no puedes poner las partidas más tarde, y mucha gente que está trabajando no puede venir», se lamenta la concejala. Este problema desaparecerá en el último trimestre de 2018, cuando se empiece la segunda etapa de reformas, cuyo objeto principal es el de dotar al trinquet de una cubierta que dará comodidad a espectadores y pilotaris frente a las inclemencias meteorológicas, y ayudará a la mejor conservación de la cancha.

Esta mejora, junto a la de reforzar la seguridad de la galería lateral, se había presupuestado en 100.000 euros, que saldrán de las arcas públicas, pero al avanzar el proyecto, la inversión requerida se dobla prácticamente, superando los 190.000. Este jueves se llevará al pleno la modificación, que «saldrá sin problema porque tenemos mayoría», confirma la primera teniente de alcalde. En septiembre iniciarán las obras, que se estima tengan una duración de tres o cuatro meses. Por lo tanto, en 2019 el trinquet lucirá como nuevo para poder retomar la actividad deportiva. Además, se ha solicitado la subvención que la Conselleria de Deportes ofrece para reformas de este tipo de instalaciones y «el próximo pellizco de dinero que tengamos, sea a través de la subvención, o a través de nuestro propio presupuesto, será para la reforma integral de los vestuarios y para readaptar un espacio existente para usarlo como oficina», indica la concejala.

En lo referente a la gestión del trinquet han confiado en Daniel Ribera, de quien apunta que «ha hecho una apuesta para que el trinquet sea uno de los fuertes, a pesar de que a corto plazo no sea rentable». Por su parte, el gestor lo tiene claro: «Tenemos que trabajar y promocionarlo bien para que la gente se habitúe a la partida del lunes en la Pobla. El trinquet de Vilamarxant es referente en la comarca y la idea es que el de la Pobla también lo sea».

Para el primer día de esta etapa se ha programado una atractiva partida con figuras del panorama profesional. El campeón Individual, Soro III, formará pareja con Bueno. A la otra parte de la cuerda estarán Francés y Pere, dos alicantinos que darán mucha guerra a los rivales. Antes, habrá previa de juveniles.