La reconquista de Soro III Soro III juega una pelota junto a la escala. / valnet «A Miguel prefiero evitarlo en el Individual», asegura de cara a la semifinal de hoy«No beneficia a la pilota que Puchol II fuera eliminado, pero en cambio es positivo que esté Pere Roc II y se lo ha ganado», afirma MOISÉS RODRÍGUEZ VALENCIA. Viernes, 20 octubre 2017, 00:57

«Las derrotas siempre tienen cosas positivas, aunque sean pocas y resulte complicado encontrarlas», asegura Soro III. Cuatro veces campeón del Individual y finalista en las últimas siete ediciones, a él le costó digerir la que encajó va a hacer un año ante Puchol II. «Después de aquello he pensado y he reflexionado mucho. He aprendido a no tomarme las cosas con la exigencia que me transmite a veces la gente, y que yo mismo me imponía», asegura: «Ahora he aprendido a ir cada día. ¿Si iré a Guadassuar? Yo sólo pienso en el viernes».

Lleva toda la semana pensando en ello. En Vila-real, donde tendrá que elevar el nivel. Al menos no conceder errores. Pasó en cuartos ante Bueno, el mitger que ha sido la gran sensación del torneo. «Le dije que ha de estar satisfecho con el Individual que ha hecho», asegura. Pero en Sueca se notó que le falta experiencia y, sobre todo, que un mediero está lastrado por la falta de costumbre a la hora de hacer el dau.

El rival de esta noche es Miguel, que ha estado lesionado hasta la semana de antes de estrenarse en el Individual. «Llevo enfrentándome a él en el Individual desde 2008. Creo que todos los años, y es uno de esos rivales a los que prefieres evitar. Es cierto que no tiene la pegada con la que pueden castigarte Marc, Pere Roc II o Puchol... pero sabe jugar el mano a mano. Si le das la mínima concesión, te va a hacer el quinze», analiza Soro III.

Está a dos pasos de la reconquista. De volver a ganarse el derecho de disputar cada partida de rojo. Gozó de ese honor durante cuatro años, hasta que perdió contra Puchol II. No demuestra alivio o decepción tras la eliminación de su verdugo en la final de 2016. «No puedo pronunciarme sobre la partida porque no la vi. Puchol II arrastra gente al trinquet y no es bueno para la pilota que haya sido eliminado», señala el escaleter de Massamagrell antes de añadir: «También te digo que es bueno que esté Pere Roc II en semifinales y se lo ha ganado. Viene demostrando un gran nivel todo el año».

Soro III no se pronuncia sobre qué rival quiere para la final. «Sólo pienso en Vila-real», incide. En la partida nocturna, que se disputará a las 22.45 horas en uno de los trinquets en los que se siente cómodo. El otro finalista se conocerá el domingo. En Guadassuar, a las 11.30 horas, se enfrenta el verdugo del número uno, Pere Roc II, con Marc, compañero de entrenamiento de Puchol II.

Si bien la final del Individual de escala i corda (que se disputa el día 29) quedará configurada este fin de semana, para la de raspall habrá que esperar hasta el viernes que viene. Hoy, en Piles (18.30 horas) se juega la primera semifinal. Sergio, que cayó en la batalla por el título de 2016 ante Moltó, se enfrenta a Ian.