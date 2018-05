Juan Bautista Buigues 'Tomàs II'. Pilotari «El punter es como el portero en el fútbol» Tomàs II, en acción durante su semifinal del Trofeu Villarreal CF del pasado viernes. / funpival Completa un año desde su reaparición en el que ha recuperado el estatus de referente en su puesto, aunque desea pasar al medio JOSÉ A. MONTEAGUDO VALENCIA. Martes, 15 mayo 2018, 00:36

El domingo se cumple un año de la vuelta de Tomás II a los trinquets. El 20 de mayo del 2017, el pilotari ponía fin a un calvario de casi tres años en los que se sucedieron las idas y venidas a causa de las lesiones. El de Xaló hace tiempo que recuperó su sitio entre los mejores, como demuestra el hecho de su presencia en todas las citas relevantes de los últimos meses. El viernes pugnará por proclamarse campeón del Trofeu Villarreal CF. «Sería el mejor regalo para este aniversario. Es de los torneos mejor recompensados económicamente y me hace ilusión ganarlo porque las dos ediciones anteriores me las perdí por las lesiones», comenta.

Tomàs II valora los últimos doce meses como muy satisfactorios. «En primer lugar porque al fin he tenido continuidad. También porque han contado conmigo para las competiciones oficiales y los torneos más importantes, en los que he obtenido buenos resultados y algunos títulos», dice. Aunque, cuando comenzó a sentirse verdaderamente importante, fue después del verano. «Es cuando empecé a jugar a mi nivel. Cuando sales de una lesión de larga duración necesitas un tiempo de adaptación y en mi caso fueron unos tres meses. Poco a poco notaba que la pelota me salía más y mejor, que me iba cogiendo a la exigencia de las partidas, pero me faltaba fondo y ritmo. A partir de septiembre, con el Mixt Masymas, comencé a rendir como antes», explica.

Ahora no hay quien le pare. Cuando los contrarios ven en los carteles que se van a encontrar con él saben que corren un serio riesgo de ser bombardeados. Restar sus pelotazos, que buscan cortar la cuerda a una velocidad de vértigo, es algo más que un problema. Y es que una punta también puede ser decisiva aunque esta posición goce de menos reconocimiento. «Creo que soy el que más reivindica al punter como una pieza importante del equipo. En la pilota es como el portero en el fútbol, que no corre tanto como los demás y no mete goles, pero los evita. Un resto y un mitger entran más en juego y se desgastan más, pero el punter debe estar atento para aparecer y ser decisivo, bien para hacer un quinze a tiempo o para defender. Parar una pilota que seguramente acabaría en quinze también tiene mérito», apunta.

Con todo, no oculta su deseo de pasar al medio. En el día a día es relativamente habitual verle en esta ubicación pero no tanto en las competiciones oficiales. «En la punta estoy consolidado y disfruto mucho jugando ahí, pero todos queremos más», señala. Quizás en la Copa, en la que participarán ocho parejas si se mantiene el formato conocido. «Yo me veo capacitado. Sé que hay compañeros de más entidad, pero podría estar junto a alguno de los primeros escaleters», añade.

Ahora toca pensar en lo más inmediato, la final del Trofeu Villarreal CF. «Son difíciles de matar. A Puchol II no le puedes buscar los caps porque te la acaba y Santi estuvo fenomenal en la semifinal. Para ganarles tendremos que estar al nivel del viernes pero desde el inicio, ya que en los primeros juegos nos costó un poco acoplarnos», apunta. Y a partir del domingo, el Trofeu Diputació d'Alacant. Más madera.