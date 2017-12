Puchol II y Timbo, los púgiles de la pilota 02:19 Puchol II (izquierda) y Timbo se chocan la mano, ayer en el trinquete de Pelayo. / manuel molines «Nuestro deporte nunca ha estado en el lugar donde merece y sólo puede hacerlo saliendo de España», afirma el resto de Vinalesa Los jugadores se citan en Pelayo para la partida de one wall que disputarán la próxima semana en Nueva York MOISÉS RODRÍGUEZ VALENCIA. Domingo, 3 diciembre 2017, 00:11

Timbo y Puchol II dejaron de ser por un instante pelotaris. Fue cuando se dieron la mano y posaron frente a las cámaras. Cualquiera que no supiera que el instante se estaba dando en el trinquet de Pelayo y que no conociera a ambos deportistas hubiese podido pensar que estaban presentando un esperando combate de boxeo. Pero el buen rollo entre los púgiles les delató. Como es habitual en la pelota a mano, en las últimas horas han entrenado juntos y han intercambiado elogios antes de citarse para la novedosa partida del próximo fin de semana. «Esto es como el Mayweather-Pacquiao de la pilota», deslizó Enric Morera, presidente de Les Corts durante su intervención. La catedral fue el punto de partida de un evento distinto que puede marcar el camino a seguir en el deporte autóctono: como detalle, un jugador que llevaba en la gorra el patrocinio de una multinacional se expresó en inglés.

Es sin duda un gesto hacia la internacionalización de la pilota. «La palabra embajador me gusta», aseguró Puchol II durante la presentación. El resto, junto a Domingo Palacios y Agustín Larrer, entrenadores y managers suyos en el grupo Pilota 2.0, han preparado un programa de promoción de la vaqueta para la próxima semana (del 6 al 10) en Nueva York. El acto central es sin duda esta partida a one wall frente a Timbo González, número uno mundial de esta modalidad, y que se disputará a la 1 de la madrugada, hora española, del próximo sábado. «¡Si es que me meto en unos 'fregaos'...!», bromeaba el de Vinalesa.

Pero Puchol II y su entorno entienden que iniciativas como esta son vitales para darle un nuevo brío a un deporte autóctono que debe mitigar ese apellido en un mundo cada vez más global. En el reciente Mundial de Colombia, con los éxitos conseguidos por la selección de la Comunitat, llegaron elogios desde otras delegaciones sobre el nivel de la pelota a mano en Valencia. «Nuestro deporte nunca ha estado en el lugar en el que se merece y eso sólo puede conseguirse saliendo de España», afirmó Puchol II.

Para el resto de Vinalesa y su entorno este evento es un punto de partida. «¿Quién iba a pensar que la pilota iba a llegar a Nueva York? Pienso que la pilota necesita iniciativas como esta, ya digo que el apelativo de embajador de la vaqueta me gusta», incidió Puchol II. Su cabeza, igual que la de Larre y Palacios ya trabaja en otras que puedan, por ejemplo, volver a congregar a un buen grupo de gente en Pelayo sin que ruede la vaqueta.

Entre ellos se hallaba una estrella de la pelota a mano. Como Puchol II y, además, de la misma edad. El valenciano fue en 2016 número uno al ser campeón del Individual. Con Timbo González no hay discusión de que se trata de la máxima referencia del one wall. «Estoy deseando jugar contra Puchol II en Nueva York. Es un gran jugador y seguro que haremos un buen partido. Será una gran manera de patrocinarnos los dos», indicó el neoyorquino.

Timbo González ha despegado esta mañana a primera hora rumbo a Estados Unidos. Ha permanecido en la Comunitat apenas 48 horas en las que le ha dado tiempo a impartir un clinic, a entrenarse con Puchol II, a acudir a la presentación en Pelayo de ayer y a acudir a la partida de profesionales de la tarde en Pedreguer. «Esta es una buena iniciativa para dar el reconocimiento que merecen tanto Puchol II como la pilota. Estoy deseando ver cómo se adapta a mi modalidad», señaló el pelotari neoyorquino.

Americano y europeo, estadounidense y valenciano, Timbo y Puchol II unieron ayer Pelayo con Nueva York. En menos de una semana, el mundo de la pelota a mano estará pendiente de ellos.Será un pequeño paso hacia la internacionalización de un deporte que sueño con ser algún día olímpico. De momento eso está lejos pero se quiere, al menos así se afirma, caminar hacia ese objetivo. «Es un camino largo, pero queremos ir hacia allí y creemos que debe ser a través del one wall, una modalidad que se practica en muchos países de todo el mundo», indicó Daniel Sanjuán, presidente de la Federación de Pilota Valenciana.