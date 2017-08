Pilota valenciana Puchol II: «Mi objetivo es ingresar más por publicidad que por la ficha deportiva» Puchol II, en la calle de Vinalesa, su pueblo natal, en la que empezó a jugar a pilota. / juanjo monzó «Nuestra imagen es un punto a favor, pero hay que potenciarla. Valemos más que quedarnos con la faceta de pilotari y no salir de ahí», afirma Puchol II, pilotari profesional MOISÉS RODRÍGUEZ PLAZA Domingo, 6 agosto 2017, 21:37

El nombre del grupo de entrenamiento (Pilota 2.0) define la filosofía de Agustín Larre y Domingo Palacios, los entrenadores de Puchol II. El número uno de la escala i corda ha iniciado un nuevo proyecto con ellos en el que pretende avanzar en la profesionalización de la vaqueta. El de Vinalesa explica cómo pretende explotar su imagen y obtener beneficios, práctica extendida en otros deportes pero casi sin explotar en el trinquet.

-Se escucha mucho hablar de ese polo por el trinquet, ¿que le dicen sus compañeros

-Que por qué salgo en tantos sitios con él.

-Se ha notado una mayor presencia suya últimamente, sobre todo en redes sociales...

-Era una de las cosas que estábamos trabajando últimamente, el de relacionar mi imagen con estas dos marcas que me patrocinan. Y la gente me pregunta muchísimo. Le estamos dando bastante bombo a mi nueva web, y todo esto lo vamos moviendo con un grupo de comunicación y publicidad. No son empresas relacionadas con el deporte. Gesmed gestiona centros sociales e Imedes, plantas de residuos urbanos, pero querían estar con el deporte valenciano y con los valores que yo transmito. Era una cosa que ya teníamos en mente con Agustín y Domingo. Se trata de un ámbito que no había tocado. El pilotari clásico tiene ese tema olvidado y poco a poco se lo voy poniendo a la gente en la cabeza. Es muy importante ofrecer una imagen y obtener rentabilidad de los patrocinadores.

-Eso en un deporte tan tradicional costará... ¿Podría haber desarrollado este proyecto sin ser el número uno de escala i corda?

-Antes de estas dos empresas tenía otros patrocinadores, pero de una manera más clásica. Hemos avanzado en llevarlo de una forma más profesional. Fue a partir de ganar el Individual cuando se fijaron en mí, porque se supone que eres número uno, das una imagen ganadora... Sé que es complicado empezar porque venimos de un deporte tradicional. Es otra manera de trabajar y suele haber confusión, por ejemplo, con la Federació o Val net, pero ahora vamos haciendo las cosas mejor.

-¿Será posible compaginarlo con la Federació, que tiene su campaña de márketing, o Val net, que también quiere estar presente?

-Ya hemos tenido reuniones con ellos. Nos llevamos bien y al final llegar a un acuerdo es fácil. Es importante estar rodeado de gente competente y en su faena. Tengo esa suerte y estos temas se tratan de una manera más sencilla.

-Hace unos meses estuvieron a punto de ir a la huelga. ¿Es este el camino de que el pilotari se preocupe menos de lo que pueda cobrar en el trinquet?

-Pues sí. Lógicamente la ficha deportiva que puedas tener es importante, pero también creo que uno de mis objetivos a largo plazo es conseguir más ingresos por publicidad que lo que pueda obtener por ficha deportiva. Obviamente si consiguiéramos eso querría decir que estoy ganando, va todo ligado, pero también que se está trabajando de una forma correcta la imagen.

-¿Este proyecto es aplicable a otros pilotaris que no sean como usted una de las máximas figuras?

-Sí, la imagen es un punto a favor que tenemos como profesionales, pero se ha de potenciar para que gane valor. El jugador vale mucho más que quedarse con la faceta de pilotari y no salir de ahí.

-También se ha convertido en el primer pilotari con mánager...

-No sé cómo lo tienen organizado el resto, pero podemos decir que el nombre técnico es ese. Está escrito en un contrato que es un mánager y yo contentísimo. Siempre digo que los jugadores han de centrarse en el ámbito deportivo. La pilota tiene muchas controversias y siempre estemos hablando de cosas que no son deportivas y eso suele marear. Tenemos que centrarnos en jugar a pilota, que es muy complicado y requiere mucho esfuerzo. Como que tener un mánager te quita un poco de presión. Te da más descanso.

-O sea, que a partir de ahora, para cerrar un desafío o hablar con Val net o la Federació, está Agustín...

-Algunas llamadas las recibiré yo, pero principalmente la tarea del manager es la de nexo con lo que me rodea. Ha de coordinar para que la información me llegue lo más concreta posible. Una persona que filtre eso te quita mucho trabajo.

-¿Tienen claro cuál será el siguiente paso para innovar en la pilota?

-No. De momento llevamos poco tiempo trabajando en esto, que para Agustín y Domingo también es algo nuevo. En poco tiempo intentaremos subir un escalón más.

-¿Cuál?

-No lo tenemos claro aún, pero la idea era en un futuro introducir una persona con otra función. Sería alguien muy especializado en márketing deportivo.

-Al final saldrá en un anuncio de televisión y todo...

-No quiero pensar en eso, pero lo hemos hablado. Igual el año que viene podríamos hacer algo.

-¿Este proyecto ha cambiado su forma de plantearse la pilota?

-No, todo se basa en que para tener respaldo de marcas has de ganar. Al final quieren un jugador que esté siempre en el candelero. El objetivo es trabajar para permanecer ahí.

-El Individual será prioritario...

-Sí, acabamos la Copa y nos pondremos otra vez a entrenar con ese objetivo, teniendo en cuenta que está por medio el Diputació de frontón.

-Sus entrenadores abogan por regular la importancia de los torneos, ¿es esto relevante a la hora de conseguir patrocinadores?

-Sí porque la gente que estamos en la pilota sabemos cómo funciona, pero el de fuera no tiene ni idea. El circuito de profesionales queda un poco como que está hecho arreu: no sabes muy bien dónde empiezan y acaban las temporadas, los campeonatos se solapan... Haría falta un calendario anual ordenado. Hay que darle una vuelta, que estuviera centrado en dar una puntuación y a partir de ahí generar un ránking.

-Ya se ha puesto en marcha...

-Sí, sí, pero con un calendario bien estructurado, que cada torneo tuviera su catalogación, para poder centrarte en su importancia o en el que quieras jugar.