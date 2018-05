Puchol II gana en casa Santi golpea durante su partida de ayer junto a Puchol II. / funpival El resto patrocinado por el Villarreal se mete junto a Santi en la final del trofeo del club de la Plana y se citan con Marc, Nacho y Tomàs II M. RODRÍGUEZ VALENCIA. Sábado, 12 mayo 2018, 00:57

Puchol II se ha pasado la semana rabiando. De dolor en el dedo meñique y por la preocupación de no saber si estaría a punto para el Trofeu Villarreal CF. El club amarillo se ha zambullido en la pilota. Empezó rescatando el torneo hace ahora tres años, siguió con la esponsorización individual al resto de Vinalesa y negocia para patrocinar a la Fundació. Puchol II sabía que la cita de ayer era importante, ha apretado los dientes y ha logrado junto a Santi una gesta.

Ambos derrotaron a un equipo que juega de memoria. Pere Roc II, Jesús y Carlos, el trío campeón de Lliga ha logrado un elevado grado de complicidad. Esto es un valor añadido en el trinquet. Por ello no cedieron cuando Puchol II, junto a un gran Santi, se colocó 55-35. La pareja aún tuvo que padecer para evitar que la segunda semifinal llegase al último juego. 60-50 para citarse con Marc, Nacho y Tomàs II.

El trío había derrotado antes a Soro III y Javi en una primera semifinal del Trofeu Villarreal CF cuyo tanteo (60-30) no refleja el gran nivel y el esfuerzo mostrados por la pareja. Pese a ello, no pudieron doblegar a un equipo en el que Nacho brilló a un nivel superlativo. A eso hay que sumarle que Marc, que venía de varias semanas de inactividad, no lo acusó y que cuando entró en juego, Tomàs II fue un azote para el dúo.

La partida por el tercer puesto y la final del Trofeu Villarreal CF tendrá lugar el próximo viernes en el trinquet de la Plana. En raspall, ayer arrancó el Trofeu Filósofo en Piles. Ian y Tonet IV se impusieron por un claro 25-5 a Moltó y Sanchis.