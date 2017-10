Puchol II: «La derrota en este Individual ha sido la mayor decepción desde que soy profesional» Puchol II, el día que cayó en Vilamarxant ante Pere Roc. / valnet El vigente número 1 del Individual analiza la final entre Soro III y Pere Roc II así como su inesperada y prematura eliminación JOSÉ A. MONTEAGUDO Martes, 24 octubre 2017, 00:14

valencia. El domingo abdicará a favor de Soro III o Pere Roc II. Era el gran aspirante al título porque durante todo un año había actuado como un número uno. Pero el debutante en la final le sorprendió en cuartos de final, como a la gran mayoría de los que siguen la actualidad de la pilota. Confiesa que esta derrota ha sido su mayor decepción como profesional. Incluso más que la final del 2015, ya que en aquella ocasión era novel y Soro III el favorito. Había poco que perder y mucho que ganar. Ahora, en frío, comenta que su eliminación le genera rabia. «Llevas tiempo preparándote y en una partida va todo por el aire. Pero la posibilidad de perder siempre está ahí. Sabía que Pere Roc II iba a ser complicado aunque me sorprendió con una actuación perfecta», dice Puchol II.

El de Vinalesa cree que Soro III es el que tiene más posibilidades de ganar «por trayectoria y experiencia». Pero si el pilotari de Benidorm mantiene el nivel que ha exhibido, habrá partida. «Sus opciones pasan por asegurar el dau y desde el resto buscar el aire y ponerse debajo de la pelota. Hasta ahora lo ha hecho de una manera magnífica aunque Pelayo es muy grande y no siempre te da tiempo a llegar de volea, máxime ante un golpeo tan violento como el de Soro III. Veo favorito a Soro III, pero sin descartar nada», explica.

La táctica no le ofrece ninguna duda. Todos los profesionales se conocen a la perfección y saben de las virtudes y los defectos de los otros. «En el Individual hay que buscar la mano débil. Es lo que hacemos siempre y es lo que buscarán el domingo. Aunque hay que saber hacerlo. Pere Roc II ha mejorado muchísimo su dau y ahora obtiene un porcentaje muy alto de pelotas que van pegadas a la pared, lo cual puede perjudicar a Soro III. Pero Soro III es un gran restador y buscará con asiduidad la galería», señala.

El escenario de juego es otro de los motivos que le llevan a decantarse por el jugador de Massamagrell. Pelayo es uno de sus trinquets fetiche. Pero Puchol II se fija principalmente en las dimensiones. «Un zurdo siempre tiene ventaja en cualquier trinquet, pero es que Soro III no las pasa sino que las tira a punta de palco. Aunque si Pere Roc II afina el dau como hasta ahora y encuentra el pou o el piso-pared, la complicación será grande para Soro III», añade. Preguntado sobre la posible incidencia de los nervios, el que más tiene que perder en este sentido es el que se estrena. «Aunque depende de la personalidad. Veo dos posibilidades: jugar mejor de lo habitual por la excitación y la posibilidad de ganar el título más importante cuando el favorito es el otro. O ponerte nervioso y que eso afecte a tu rendimiento. Pero Pere Roc II es un pilotari de carácter. Si aparecen los nervios creo que los superará pronto», apunta.

Soro III tendrá la presión de ser el favorito, la 'exigencia' de recuperar el cetro que perdió hace un año, ante un rival teóricamente inferior en el mano a mano. "Está más que acostumbrado a estas situaciones. No creo que le afecte", dice Puchol II. Además hay otro aspecto que puede favorecer al de Massamagrell. «Tiene la experiencia de haber jugado finales contra Álvaro, que también es zurdo. De hecho creo que planteará la partida como cuando se enfrentaba a él porque Pere Roc II hace un dau parecido, también posee una volea poderosa y no es de los mejores reboteadores, que es algo común entre los zurdos», añade.

La final, como siempre, comenzará antes de poner la pelota en juego, con el sorteo de la cancha y los feridors. Es una decisión importante en la que uno elige compañero y el otro ubicación. Puchol II es más dado a escoger al saque. «Pero pienso que priorizarán comenzar en el dau. Si eligen feridor, Soro III siempre se decanta por Pedrito. Y Pere Roc II estaría encantado con Oltra. El que gane la moneda al aire será el primero que pegue», comenta. Tras su efímero paso por esta edición del Individual, Puchol II cuenta los días para el inicio de la próxima. «No es que me obsesione, pero ha sido un palo. El año que viene jugaré con muchísimas ganas y más preparado». Y una puerta abierta al campeón. Estaría dispuesto a medirse a él en un desafío. «Todo lo que sean partidas extraordinarias, me encantan. No tendría problema en jugarlo si las condiciones son las adecuadas», concluye.