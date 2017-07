Puchol II afila las garras para la Copa Puchol II, durante una partida. / valnet El campeón individual afrontará su semifinal en Massamagrell ante Genovés II y la partida entre los campeones y Marc será en Vilamarxant El de Vinalesa ha ganado dos veces con solvencia a Pere Roc II junto a Héctor II MOISÉS RODRÍGUEZ valencia. Domingo, 2 julio 2017, 00:15

Puchol II tiene dos espinas clavadas. Una, la de haber quedado eliminado muy pronto en la Lliga. La otra, la derrota del año pasado en la final de la Copa contra Pere Roc II. Para un pilotari con el gen ganador que atesora el de Vinalesa, esta es motivación más que suficiente como para ir a por todas en la edición del torneo de 2017. Si a eso se le añade que su preparación y momento de forma son óptimos, le convierten en el gran favorito para la final de Llíria de dentro de dos fines de semana.

Antes deberá superar su semifinal, frente a Genovés II y Salva, dos veteranos que no se lo van a poner nada fácil, y que además afrontan la partida en el trinquet que ambos preferían. El primero porque deseaba evitar Vilamarxant y el segundo, porque jugará en casa. La cita es en Massamagrell, el martes 11 por la tarde.

El campeón individual no sabe con qué mitger disputará esa partida. A día de hoy, Monrabal está enfrascado en su particular lucha contrarreloj para recuperarse de sus molestias en una mano. El de Vilamarxant quiere llegar a la semifinal a toda costa: el sorteo celebrado ayer por la mañana en la sede de Val net le deparó la hiel de no jugarla en casa, pero le concedió tres días más de tregua. Si pese a ello no llega, el compañero de Puchol II será Héctor II.

Campeón de Lliga como punter en 2016, Héctor II ha demostrado en estos días que está en un gran momento, que se entiende con el de Vinalesa y que, por lo tanto, será un compañero de garantías para afrontar esa semifinal. Juntos han doblegado en una semana dos veces a Pere Roc II y Jesús. Primero lo hicieron el pasado martes, en la partida casi intrascendente de Lliga disputada, precisamente, en Massamagrell (60-45).

Puchol II evidenció que está perfecto y Héctor II que es un compañero idóneo. El viernes por la noche volvieron a jugar juntos, esta vez en Guadassuar y en el desafío con galerías libres, la primera partida de todas las que se disputarán con esta norma durante julio y agosto. Al otro lado de la cuerda estaban Pere Roc II, Jesús y Carlos. El resultado (60-35) habla del altísimo nivel que mostró la pareja, en especial el resto de Vinalesa. Hubo un gran ambiente en el trinquet y el desafío fue de 4.000 euros, por los 3.000 que se habían pactado d'eixida.

Si la semifinal del martes 11 se prevé apasionante, la de Vilamarxant no lo es menos. Se enfrentan los campeones, Pere Roc II y Jesús, -que han dejado alguna duda tras las dos mencionadas partidas de esta semana ante Puchol II y Héctor II- contra Marc y Pere. El de Montserrat y el de Pedreguer llegan también en un gran momento y con ganas de reivindicarse, después de una mala Lliga juntos al comparecer el resto mermado por una lesión.

La partida se ha pasado al sábado por la tarde. Vilamarxant había programado la semifinal de Copa el viernes por la noche, pero a Pere se le ha requerido como pregonero de su municipio de origen, Pedreguer. Tras valorarlo las partes, se ha considerado que este evento supone una importante ventana para promocionar la pilota, y que para el trinquet el horario de sábado por la tarde también es beneficioso. Llíria cerrará la próxima semana, pero sí abrirá para la gran final, la de la tarde del 15 de julio.