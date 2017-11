Pilota Sacha se cita con el Matador del número uno Sacha e Isí Alvarado. / M. Rodríguez Isaí Alvarado es la gran sensación del Mundial por su reciente victoria ante el mejor jugador de one wall del planeta. "Se está trabajando para crear un circuito por todo el planeta, para que pelotaris con talento puedan vivir de esto", afirma el pelotari de Orba MOISÉS RODRÍGUEZ PLAZA SAN JUAN DE PASTO Jueves, 23 noviembre 2017, 12:28

"México trae al Matador". La noticia corrió como un reguero de pólvora desde el domingo. Rubén Isaí Alvarado, también apodado 'La Perrita', está en el Mundial de pelota a mano en Colombia. Es el pelotari que ha hecho hervir los grupos de redes sociales en los que se habla de handball, como se conoce en Estados Unidos el one wall. Su mérito fue doblegar a Timbo González, el mejor jugador del planeta de la modalidad y que la semana que viene estará en Valencia. El estadounidense conocerá la pilota y días después, en Nueva York, disputará un desafío con Puchol II.

"Yo no esperaba ganar, pero tampoco perder. Pensé que estaría igualado. Será siempre un recuerdo bonito", señala el Matador sobre el partido ante Timbo, que cuenta por miles las visualizaciones en internet. "Yo estoy en los grupos de Nueva York y había un cachondeo... Timbo está bravo, dice que a la próxima le va a machacar. Pone como excusa el piso, pero era para ambos", señala Sacha Kruithof, el valenciano que se lucha por ser profesional en one wall y que ha estado recientemente dos meses entrenando en Norteamérica.

Torneo de One Wall

El torneo de one wall del Mundial arrancó el miércoles. Sacha, que forma pareja con Víctor Bueno, espera hacer un gran papel en ese campeonato. Para ello tendrá, posiblemente, que hacer hincar la rodilla al verdugo del mejor jugador del planeta en la modalidad. Los valencianos han ganado sus dos primeros partidos y este jueves posiblemente se convertirán en primeros de grupo, si como se espera ganan a Francia. En cuartos podrían cruzarse con los mexicanos. "La competición está muy igualada. Hay muchos países que han traído gente de nivel, como el propio México, Argentina o Ecuador, es la modalidad en la que no puedes hacer muchos pronósticos", indica el pilotari de Orba.

Para Sacha, este Mundial es una nueva ventana al mundo. Lucha por ser profesional. Como el Matador. Comparten pasión por la pelota a mano. Sacha ha aparcado el trinquet, donde ha actuado como mitger, y el último año ha jugado a llargues y a one wall. En México, el Matador juega a rebote, modalidad en que el suelo es de tierra, la pelota pesa 235 gramos y hay chapa en el frontis.

Muy distinta al one wall, pero el Matador tiene un talento innato. "Vengo de familia de reboteros. Mi abuelito ya lo jugaba", indica el pelotari de 32 años. Su realidad es la de muchos de todo el mundo: no puede dedicarse únicamente a su deporte. En ocasiones lo han reclutado para disputar partidos en Estados Unidos: "Pero no he jugado torneos, por pura apuesta". Desafíos. Otras veces pasa la frontera para trabajar en lo que sea, como hace en México.

En los últimos meses se está trabajando para crear un circuito para que jugadores de todo el mundo puedan ganar dinero con el one wall. De la misma manera que lo hace Timbo González y algún privilegiado. "Se trata de un circuito mundial, habrá un torneo en cada país", comenta Sacha, conocedor del proyecto: "La idea es que los jugadores con talento puedan vivir de esto". Como él y como el Matador. Y muchos otros que desde ayer protagonizan un igualado y trepidante torneo en el Mundial de Colombia.