«La pilota enamoró en el Mundial pero el trinquet es más espectacular» Pablo de Sella, con el chándal de la Selección Valenciana en Pelayo. / irene marsilla Pablo VidalPILOTARI Y CAPITÁN DE LA SELECCIÓN VALENCIANA«He tenido una mala racha por las lesiones y ser capitán de la Selección Valenciana supone un incentivo para dar el salto que me falta» «Creo que nuestro deporte puede atraer a la gente, aunque hay que publicitarlo y enfocarlo a torneos open en el fin de semana» MOISÉS RODRÍGUEZ Lunes, 11 diciembre 2017, 01:14

valencia. Ya han pasado dos semanas desde que la Selección Valenciana se dio su último baño de multitudes. A ese grupo de pilotaris nunca se les olvidará el recibimiento masivo en San José de Albán, donde jugaron a la modalidad autóctona de las chazas, o la locura general desatada tras la final de llargues. «Ahora volvemos a la realidad de que no haya 5.000 personas viéndonos jugar, pero esa es una experiencia que se va a quedar ahí y va a servirnos para luchar por nuestros sueños», comenta Pablo Vidal. Ese es el nombre del chico de 25 años que capitaneó al combinado dirigido por Pigat II y que acaba de firmar en Colombia un campeonato prácticamente inmejorable.

La experiencia resulta especialmente motivante para el joven que eligió llevar a su pueblo en el nombre deportivo. «Me gusta que se sepa de dónde son mis raíces, porque allí me lo han dado todo», precisa Pablo de Sella. También admite que para él fue algo más que una anécdota que el veterano Martínez le entregase el brazalete en el autobús, camino del debut en el Mundial: «Pigat II me lo había comentado y aquello ya me lo confirmó. Que me elijan a mí... ¡no puedes pedir más! Supone un incentivo después de haber pasado una mala racha en el trinquet por las lesiones. Me ha dado confianza para dar ese saltito que me falta».

¿QUIÉN ES PABLO DE SELLA? En la pilota Sella Su pueblo, allí ha jugado a llargues y lo lleva en el nombre. Lliga Su siguiente objetivo es debutar en el torneo de 2018. Colombia Ha sido campeón mundial con la Selección Valenciana. Fuera de la pilota Fútbol Deporte que practicó en Finestrat, llegó a la Selección Valenciana y lo dejó al lesionarse. Policía Prepara las oposiciones y sueña con trabajar junto a su padre, agente en Alfàs del Pi.

Pablo de Sella siente que tiene toda la carrera por delante. Francisco Bernabéu, su fisioterapeuta, le ha ayudado a acabar con un calvario de dos años por dolencias en el hombre. «Es un chico que viene del balonmano y el movimiento del pilotari es parecido. Ha acertado y si ahora me respetan las lesiones creo que tengo toda la carrera por delante», asegura. Le ilusiona especialmente ganar una Lliga o un Individual. «El año pasado estuve en el Circuit como reserva pero no tuve la suerte de disputarlo. He participado en otros torneos y he peleado con los mejores», indica.

«Me han dicho muchas veces que me parezco a Piqué... ¡Ya querría yo tener tanto dinero como él!»«El premio a mejor jugador del Mundial se lo merecía uno de nuestra selección, para mí Santi de Finestrat»

Ahora se siente preparado para jugar la Lliga de 2018 e incluso de pelear por las semifinales del mano a mano. «El año que viene me lo voy a preparar con ese objetivo. Ganarlo es más complicado a día de hoy, Soro III, Puchol II y Pere Roc II están como toros», precisa.

Es el nuevo Pablo de Sella. El que jugó en un chazódromo y causó furor entre las adolescentes andinas. «¡Yo quiero una foto con el que se parece a Piqué!», gritó alguna de ellas. Él sonríe. «Me han dicho varias veces que me parezco a él... ¡ya me gustaría a mí tener tanto dinero como él!», señala el alicantino.

Una de las conclusiones que se trajo la expedición de Pasto es que la pilota puede ser atractiva para el gran público. «Pero tenemos que publicitarla mucho más, y no sólo entre los valencianos, sino en toda España. En Colombia no habían visto más allá de las chazas y la gente se ha quedado enamorada con todas las modalidades que se han visto en el Mundial y ninguna es tan espectacular como el trinquet», señala Pablo: «¡Es que no tiene ni punto de comparación! Los rebotes, el golpeo de volea, buscar la careta... todo es mucho más atractivo».

Para Pablo, es necesario cambiar el actual formato. «Creo que hay que enfocarlo más a los jóvenes, encararlo más al fin de semana y los días laborables, para entrenar. Caminar hacia el formato open e ir de ciudad en ciudad. Como en el tenis. Si seguimos con el día a día, la gente no irá», vaticina Pablo de Sella: «Un lunes o un miércoles es difícil llenar un trinquet, la gente está en el trabajo o estudiando».

Apunta que con la creación de la Fundación que regirá el mundo profesional es el momento de realizar cambios. «Hay que fomentar más profesionalidad. Lo que está claro es que los pilotaris estamos fuera de toda duda. Jugamos igual con cero euros de propina y entrenamos toda la semana», indica: «Nosotros preferimos que el va de bo sea desde que salimos del vestuario. Si no, calientas y te hielas. Lo que se ha hecho en Pelayo debe ser un referente para el resto de trinquets».

Pablo de Sella admite que los pilotaris también han de moverse para elevar los ingresos publicitarios: «Hemos de espabilar y menearnos, pero si entra la televisión será más sencillo, tanto para la pilota como para los jugadores». Realiza dos últimos apuntes. Uno, sobre la importancia de los clubes para el mundo profesional: «Al final los pilotaris salen de allí, sin ellos la pilota profesional no existiría. Debemos estar unidos». Por último, y regresando al Mundial, hace una reivindicación: «No sé quien lo votaría, pero para mí el mejor jugador fue Santi de Finestrat. Ganamos y no se nos puede pedir más, era para uno de nosotros».