Pere Roc II hace dudar a la cátedra Pere Roc II se dispone a golpear de bot de barç . / valnet El Benidorm jugará la final del Individual tras ganar a Marc en Guadassuar (60-35) | La formidable ejecución del dau por parte del vencedor y su juego de aire, tan potente como preciso, decantaron la eliminatoria JOSÉ A. MONTEAGUDO GUADASSUAR. Lunes, 23 octubre 2017, 00:08

Soro III continua siendo el favorito para suceder a Puchol II como campeón del Individual de escala i corda. Pero han surgido las dudas entre los que más saben, la cátedra, aquellos a los que buscan los marxadors antes del comienzo de la partida para que vaticinen en la postura inicial. Ayer acertaron. Señalaron a Pere Roc II y concedieron tres juegos de ventaja antes del va de bo. Incluso se quedaron cortos, ya que el de Benidorm se deshizo de Marc por el resultado de 60-35. La de Guadassuar volvió a ser una magnífica actuación de Pere Roc II. Y ya van dos, ante rivales de la máxima entidad. En cuartos se impuso a Puchol II en el último suspiro para romper los pronósticos. Le salió todo bien. Pero es que lo buscó y no hubo lugar a la casualidad. Y en la semifinal, victoria con solvencia frente un pilotari que también ha acaparado muchos titulares durante los últimos meses por los méritos realizados. Ha quedado demostrado que el momento del zurdo no es casual. Por eso, los que más saben, abandonaron el trinquet confirmando que Soro III es su preferido. «Pero que no es encante» era la expresión que muchos repetían.

En la semifinal hubo batalla durante la primera mitad. Pere Roc II comenzó lanzado y suyos fueron los dos primeros juegos, en los que desveló sus cartas. En el primero, desde el resto, sumó avanzando metros para golpear de aire y dirigir al palco o a la galería. Y en el segundo, desde el dau, anotó con cuatro latigazos. La mira siempre estaba fijada en el pou y la muralla. Ahí es donde más sufre la zurda de un diestro. El resto de la partida fue prácticamente lo mismo. Pero, aunque el guión era conocido, valía la pena el espectáculo por la excelente ejecución. Las dos partidas que ha completado Pere Roc II bien podrían mostrarse a los noveles para explicarles cómo se ha de jugar mano a mano.

Marc supo sobreponerse al inicio arrollador del rival. Tiró de garra y de posturas que solamente él domina. Parece que vaya a romperse y más que restar, contraataca. El trinquet, con mayoría absoluta de sus paisanos, se venía abajo en cada quinze que conseguía. Iguales a 30 en el electrónico e incertidumbre a más no poder. Y llegó el cambio de rumbo. Pere Roc II siguió a lo suyo. Tampoco había motivo para cambiar ya que le estaba dando resultado. Enfrente, sin embargo, Marc no encontraba el tacto en la volea. Dejó de confiar en sus rebotes y en el bot de braç que realiza pegado a la pared o incluso casi de rodillas y se empeñó en buscar el golpe a la altura del siete. Contra un zurdo, que casi siempre pega por delante, es un riesgo, pese a que el manual exija explotar el aire. Uno fue ganando en confianza y el otro veía que se le escapaba la partida. El de Montserrat nunca se rindió. Pero cada vez se hizo más evidente quién sería el debutante en la final.

El de Montserrat estuvo al nivel durante media partida pero le faltó eficacia con la volea y el bot de braç El domingo en Pelayo, Soro III jugará su octava final mientras que para Pere Roc II será la primera

El título se decidirá el domingo en Pelayo (11.30 horas). La final del mano a mano asegura el lleno porque es la partida más especial del año pero teniendo en cuenta el nivel exhibido por los aspirantes al cetro de Puchol II, es probable que la catedral se quede pequeña. Los precios de las entradas se mantienen respecto a ediciones anteriores: 25 euros para la escala y 20 euros las galerías. El punto de venta durante la semana será la taquilla del mismo trinquet.