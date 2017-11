UN CAFÉ EN PELAYO CON... Nacho Santos: «La pilota debe decidir si quiere ser un juego o un deporte» Nacho Santos, en el trinquet de Pelayo. / moisés rodríguez ¿Qué se pide en el bar? Un café y una tosta Se acaba el almuerzo antes de entrar en materia, el café sí lo consume a lo largo de la entrevista. «Los colegios ya cuentan con sus clases sobre vaqueta, ya no es una gran desconocida. Igual hay que atacar más por ese lado», aventura MOISÉS RODRÍGUEZ Lunes, 13 noviembre 2017, 00:26

valencia. Nacho Santos es la voz de Cheste. «Recuerdo que en el primer GP de la Comunitat fuimos los únicos que lo dieron íntegramente por la radio. Lo escucharon las miles de personas que se quedaron atascadas en la A-3», señala. En la emisora autonómica también coordinó un programa sobre pilota. «Conocí a gente interesantísima y he visto partidas tremendas. A los marxadors nunca los he logrado entender y yo soy valenciano parlante», subraya. Su primera experiencia en el trinquet, sin embargo, viene de la infancia: «Soy de Almassora y allí había un buen jugador, Antonet, que luego fue trinqueter. Un día le dije a mi padre que quería ir a ver una partida. Siempre me ha llamado la atención de que este es un deporte simétrico. Por ejemplo, en el pádel usas un brazo, aquí los pilotaris utilizan ambos».

Durante este fin de semana, Nacho Santos ha vuelto a poner voz a los entrenamientos y las carreras del GP de la Comunitat a través de la megafonía del Circuit. Realiza esta actividad desde que salió de Ràdio Nou. Narra competiciones de un deporte en continua evolución y, claro está, considera que la pilota también ha de mirar hacia el futuro: «Tiene unos valores tradicionales y otros como la pasión que debe utilizar. Por ejemplo, la partida del siglo da para un documental. Pero también ha de mirar hacia la modernidad. Por ejemplo, retransmitir partidas en streaming es relativamente sencillo. Por ejemplo, de golf hay miles de horas en directo porque hay ejecutivos que pagan fortunas por seguir la competición de un jugador a través de internet desde su despacho».

«No digo que se vaya a un PPV, que creo que no habría mercado, pero hay que analizarlo todo. Uno que ha jugado a rugby, siempre será jugador de rugby, en la pilota ocurre igual», desliza. Sobre este mismo canal, Nacho Santos considera que las apuestas están íntimamente relacionadas con el deporte de la pilota y seguirán existiendo, pero aboga por un cambio: «¿Te imaginas a los chinos apostando en una partida a través de internet? Si lo hacen con partidos de tenis de tercera categoría, ¿por qué no en la pilota?».

«¿Imagina a los chinos apostando por internet? El juego va por ahí, lo hacen con tenis de tercera»«La pilota tiene una base tradicional, pero tiene que mirar hacia la modernidad»

Nacho Santos expone estas ideas que, aplicadas al trinquet, parecen propias de la ciencia ficción en una charla que empieza con una reflexión lapidaria: «La situación de la pilota es una consecuencia de la forma de ser de la sociedad valenciana. Lo primero que se tiene que decidir es si se quiere que esto se mantenga como un juego o como un deporte». Indica que uno de los grandes problemas reside en la «atomización de especialidades» y que cuando se intenta explicar a alguien qué es la pilota, se pierde desde el principio. Por ello, lanza una propuesta que generaría una enorme polémica: «Pienso que habría que elegir una modalidad estrella y generar un deporte con sus competiciones puras y duras. Pelayo es el santo y seña...».

Sobre las ampollas que se levantarían, reflexiona: «Si la pilota ha conseguido salir de la caverna y hay mujeres que van al trinquet y niñas que juegan, la evolución también es necesaria». Nacho Santos pone como ejemplo deportes como el balonmano, que en España tuvo que cambiar el chip y la selección fue campeona del mundo. Considera que, por las semblanzas existentes, el modelo a imitar sería el tenis. «Hay deportes tradicionales, sobre todo gaélicos, que tienen una gran repercusión. Me llama la atención que tiren un queso por una ladera y haya eliminatorias y todo, creo que esto tiene más entidad», desliza.

Nacho Santos apunta que -«visto de una manera fría»-, la pilota sí cuenta con el respaldo de los medios de comunicación valencianos. Afirma que quizás hay que centrar los esfuerzos en la educación. «Los colegios ya tienen sus clases de pilota, que ya no es la gran desconocida entre la gente. Hay chavales que dejan de practicarla a los 16 años, lo que no quiere decir que se olviden. Igual hay que atacar más por ese lado», propone.

«Cuando un chaval juega con 12 años, cuando a los 20 tenga su negocio no renegará de la pilota. Es una evolución lenta, pero hay que trabajar ahí. Conseguir resultados inmediatos es difícil», indice. Nacho Santos considera que el empresariado valenciano no ha apoyado tanto el deporte: «Parece que el ejemplo de los Roig afortunadamente se está trasladando piramidalmente. Pero es que un deporte debe ser rentable para sus patrocinadores».