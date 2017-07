Monrabal se reengancha a la Copa Monrabal se agacha para no interrumpir a Puchol II en el golpeo . / val net «He estado probando y no noto dolor en la articulación. Me hubiera dado mucha rabia perder una oportunidad como esta», afirma el pilotari El mitger se recupera de sus molestias y jugará mañana la semifinal junto a Puchol II MOISÉS RODRÍGUEZ valencia. Lunes, 10 julio 2017, 00:58

Monrabal sabía que no iba a perderse la semifinal de la Copa. «Voy a ver si me recupero en esta semana», deslizó cuando renunció a la última partida de la fase de grupos. Usó el condicional, pero entre sus variables no estaba renunciar al torneo en el que se reivindica como mirger. Lo hizo en 2016, realizando la ferida, y llegó a la final. En 2017 le han dado un respiro. Sale desde la cuerda, pero no saca. Sabe que junto a Puchol II es uno de los favoritos a conquistar el torneo, que en su caso supondría un doblete al haber alzado ya la Lliga. No. Renunciar a la Copa no estaba en el guión.

Por ello se ha exprimido. Cuando el viernes entró en el trinquet de Vilamarxant, Monrabal empezó a deshojar la margarita. Pero con cada pétalo, en lugar de 'sí' y 'no' alternaba un 'Pete Roc II' y un 'Marc'. Los rivales para la final de este sábado en Llíria. «A decir verdad, igual era mejor jugar contra Rodrigo, porque Jesús sale de la cuerda como yo. Y como Marc y Pere tengan el día, son dos pegadores», desliza. Realiza el análisis y, a renglón seguido, se toma una pausa antes de continuar: «¡Bueno, bueno! Primero hay que ganar a José y a Salva, que no va a ser nada fácil y menos en Massamagrell».

Se refiere a la segunda semifinal de esta Copa. La de mañana en el Tío Pena. La cancha es una segunda casa para el mitger. A Genovés II tampoco se le da mal. Y Monrabal reaparece tras un parón prolongado. «Estoy muy contento. He estado probando y parece que la articulación está recuperada. No he sentido ningún dolor. Me hubiera dado mucha rabia perder una oportunidad como esta», asegura el mitger.

Habla de una lesión que ya padeció en la Lliga. Entonces resistió. Fue duda, pero aguantó. Esta vez, ha dicho basta. Un médico le informó de que debe acostumbrarse a jugar con dolor, pero es que era insoportable. Paró unos días y le sustituyó Héctor II. «Sabía que era un mitger de garantías. Podíamos haber entrado cualquiera de los dos en la Copa, pero al final tuve yo esa suerte», admite. El de Massamagrell ganó junto a Puchol II la partida ante Pere Roc II y Jesús que les sirvió para pasar como primeros de grupo. Luego, también con el de Vinalesa, se llevó el desafío ante los dos mismos rivales reforzados por Carlos, en Guadassuar y con las galerías abiertas.

Héctor II estaba preparado, pero tendrá que esperar a otra ocasión. Tiene una cuenta pendiente desde hace más de un año. Ganó la Lliga como punter y desde entonces no ha disputado ningún torneo importante. «Es un pilotari de garantías. Lo habría hecho bien de no haberme recuperado yo, como ya ha demostrado. ¡Creo que yo fallo más que él!», señala Monrabal.

Pero no se trata de eso. Se trata de sumar méritos. El de Vilamarxant quiere contar de una vez por tocas como mitger de referencia. Y sabe que con la retirada de Dani hay una plaza vacante, y chavales jóvenes que dentro de nada van a pelear. Ha de seguir posicionándose y para eso tiene que aprovechar cualquier oportunidad que se le presente.

Esta es la última gran ocasión de 2017, al menos en los grandes torneos. El otoño es para los escaleters y el esperado Individual. Luego vienen los torneos cortos. La última rendija del año. Esa será otra historia. De momento, el objetivo es Llíria. La primera parte del camino está recorrida. Monrabal ha vencido a la lesión. Ahora, Puchol II y él deben doblegar a Genovés II y Salva.

Eso en escala i corda. Mientras la segunda semifinal de esta modalidad se disputa mañana en Massamagrell, las de la Copa de raspall acabarán de configurarse el miércoles en Castelló de Rugat. Marrahí y Sanchis por un lado, y Pablo y Canari, por el otro, ya esperan rivales. El cruce saldrá del duelo entre Moltó y Dorín contra Sergio y Roberto. Ricard y Brisca, sin partidas por jugar, tienen opciones de clasificarse.