Moltó, a tres pasos de la excelencia Marc, durante la partida de ayer en Pelayo ante Genovés II. / juan j. monzó Marc gana a Genovés II en escala i corda y hoy Soro III se enfrenta a Bueno en la última partida de la ronda El de Barxeta busca su tercer Individual seguido, que le daría el Fris Grec en propiedad MOISÉS RODRÍGUEZ Domingo, 15 octubre 2017, 00:15

valencia. Alfonso Moltó lo visualizó hace tres años: el Fris Grec, el trofeo más preciado en la pilota profesional, gobernando el salón de su casa de Barxeta. Aquel día había vencido a Waldo en la final del Individual y, por primera vez, iba a soportar la presión de jugar de rojo en cada partida durante los 12 meses siguientes. Ahora acumula ya más de 35, ha ganado otra vez el mano a mano y afronta el reto de conquistar el torneo por tercera vez consecutiva. Está a tres partidas de hacer realidad ese sueño. De completar su particular diáspora y firmar una temporada en la que habría alcanzado la excelencia al completar el triplete, con Lliga, Copa e Individual.

«Ahora si pierdo sería volver a empezar», comentaba ayer Moltó. Transmite tranquilidad, aunque la procesión va por dentro. ¡Claro que siente la presión! Para ganar el Fris Grec en propiedad hay que ser campeón Individual tres años seguidos o cinco alternos. Perder en 2017 le obligaría, en cualquier caso, a conquistar tres veces más el mano a mano, con la dura preparación que eso conlleva. Por eso, no da pie a la confianza excesiva.

Tiene, como ejemplo, la reciente eliminación de Puchol II, campeón Individual, como él, en escala i corda. «Me sorprendió, aunque sabía que Pere Roc II se lo pondría difícil», comenta instantes después de entrenarse en Bellreguard. En el trinquet de El Zurdo, donde hoy afronta los cuartos de final ante Guadi, que viene de eliminar a Ricard. Sergio, su rival en la partida por el título de 2016, debuta también en esta edición contra Miravalles (17 horas). El mitger se ha colocado entre los ocho mejores al doblegar a Pablo, también de Barxeta y uno de los llamados a hacer contra a Moltó.

«Por trabajo no será. Me he preparado más si cabe que nunca. Luego puede salirme la partida tonta, pero incluso he trabajado esa posibilidad», afirma el número uno, que ha pasado una situación personal compleja este verano. «Todo eso afecta. Estoy trabajando con una psicóloga para estar bien mentalmente. Al final mi madre y mi tío siempre están ahí», destaca Moltó, quien desliza: «Este torneo requiere una concentración máxima. Entre eso y que estoy con las oposiciones a policía local, la presión es enorme. Igual, si gano, me tomo la pilota con más calma». Ama demasiado la vaqueta y tiene otro reto, aún más complicado que el de tener el Fris Grec en propiedad: Waldo. Aunque a regañadientes, admite su objetivo de alcanzar los diez entorchados del mítico pilotari de Oliva. Hay varios jugadores que quieren ponérselo difícil. Por ejemplo, Ian, que fue el que más contra le hizo en 2016, que rebosa juventud, y que completa mañana los cuartos contra Josep.

También regresa con muchas ganas Marrahí, quien ganó el mano a mano en 2014 y poco después inició un calvario con las lesiones que finiquitó hace unos meses. Ayer se impuso con claridad a una de las sensaciones del torneo. Seve, como campeón del sub-23, ha ido avanzando fases previas hasta llegar a cuartos. Derrotó a Néstor, Dorín, Canari y Guille. Ha demostrado sus dotes de manomanista de cara al futuro, pero no pudo con el ímpetu de Marrahí, que se metió en semifinales (25-10).

En cuanto a escala i corda, Marc será el rival de Pere Roc II, verdugo del anterior campeón. Compañero de entrenamiento de Puchol II, el de Montserrat sirve la ocasión al grupo Pilota 2.0 de afrontar la revancha contra el zurdo alicantino, que en Vilamarxant se destapó como candidato al título. Marc hizo valer su potencia frente a Genovés II y ganó 60-35. El escaleter ha vuelto al Individual tres ediciones después pero no llegaba en óptimas condiciones a la partida de ayer.

Marc no dio pie a la sorpresa. Arrancó fuerte y por momentos parecía que no habría partida. Pero Genovés II tiró de manual y a base de calidad niveló el choque. Con 35-30 por debajo, dispuso de val-net para igualar. Y ahí se acabó todo. Marc reaccionó y se fue 40-30. Desde entonces ya si se vio al de Montserrat explotando sus virtudes para sellar el pasaporte a la semifinal, en la que el año pasado no pudo rendir ante Soro III por una lesión en la mano.

El de Massamagrell debuta hoy en la última partida de cuartos. Será a las 11.30 horas en Sueca. La teoría dice que ha de clasificarse, pero tiene enfrente a Bueno, un mitger a quien le gusta el mano a mano. Llega con moral después de sorprender a Santi. El vencedor se medirá a Miguel por un puesto en la final.