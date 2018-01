PILOTA Moltó recupera su juego para derrotar a Sergio en el inicio de la Lliga de raspall Moltó se dispone a golpear de volea, ayer en Oliva. / funpival El campeón inicia la defensa del título con victoria (25-10) en un torneo que sigue el viernes en Piles M. RODRÍGUEZ Martes, 30 enero 2018, 23:55

valencia. Moltó es el principal rival de Moltó. La derrota en la final del Individual y la marcha de su preparador de casi siempre, Toni Astorgano, han pesado en él como una losa. El resto de Barxeta había perdido su juego y ha amagado con retirarse. Lanzó un ultimátum: «Si no soluciono el problema, me retiro. No voy a arrastrarme por los trinquets». Ha empezado a trabajar con el también pilotari Canari, ha mejorado y ayer, en el estreno de la Lliga, brilló a un gran nivel.

Defiende el título en el principal campeonato de raspall por equipos y a la primera de cambio ha formado un equipo sólido junto a Tonet IV y Lorja. Ganaron con claridad a Sergio, Coeter II y Néstor (25-10) en Oliva. El torneo sigue el fin de semana, cuando se completará la primera jornada. El viernes, en Piles (18.30 horas), Marrahí, Seve y Raúl se medirán a Montaner, Sanchis y Gabi. El sábado por la tarde en La Llosa se enfrentan Ian, Canari y Ricardet a Guadi, Brisca y Miravalles.