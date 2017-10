Moltó e Ian preparan una final entre amigos y como en casa Ian y Moltó, ayer junto al trinqueter Balduino, en la elección del material de la final. / irena marsilla Ambos pilotaris destacan que La Llosa de Ranes es un trinquet que conocen y estiman que empezar sacando no será determinante M. RODRÍGUEZ VALENCIA. Martes, 31 octubre 2017, 00:33

Barxeta está a 20 minutos en coche de La Llosa de Ranes. Menos de 14 kilómetros separan ambos municipios. Por ello, Alfonso, antes de que se le conociera como Moltó, jugó en el trinquet del segundo muchas partidas infantiles, las del sábado en la sobremesa. Ahora Ian también reside en Barxeta. «Es una cancha que tenemos muy tocada, entrenamos mucho allí», admite el campeón de las dos últimas ediciones del Individual de raspall.

La Llosa de Ranes acogerá el sábado (18 horas) la final del mano a mano. Moltó está a cuatro juegos de su tercer entorchado seguido y, por lo tanto, hacerse con el Fris Grec en propiedad. Afirma que eso no le genera ninguna ansiedad. Ayer en la presentación de la partida recordó que lleva todo el año trabajando con una psicóloga: «Tenía el problema de que llegaba la Lliga y por equipos no rendía como debía. Ahora cuando las cosas se complican me calmo y lo veo todo más claro. La pilota es mi vida y disfruto mucho en el trinquet».

Ian también afirmó estar tranquilo. En el raspall profesional se le considera, junto a Marrahí, el pilotari llamado a plantar cara a Moltó en los próximos años. Sin embargo, él considera que en su segundo mano a mano el trabajo está hecho: «Intentaré que los nervios me afecten lo menos posible. Es torneo más importante».

Son amigos, quedan a entrenar, e incluso vinieron juntos a Valencia, a la sede de Bankia, donde ayer se presentó la final y se llevó a cabo la elección de material. La reballà será en los prolegómenos de la partida. Ian y Moltó restaron importancia a empezar en el traure, ya que consideran que en el trinquet de la Llosa de Ranes se pueden hacer juegos desde el resto.