Mal de manos en el Individual Pablo de Borriol, durante una partida. / val net En principio no peligra la participación de ninguno ya que por su condición de cabezas de serie se estrenarán en el torneo en los cuartos de final Francés se queda sin debutar mientras que Puchol II, Miguel y Marc están de baja JOSÉ A. MONTEAGUDO VALENCIA. Martes, 26 septiembre 2017, 00:58

Pablo de Borriol sigue adelante en el Individual Bankia de escala i corda tras imponerse ayer en Borriana a Santi de Silla por el tanteo de 60-50. El vencedor dominó con la suficiente autoridad como para distanciarse en el marcador hasta el 55-35. La superioridad no era abrumadora pero el mejor juego de aire y la distinta potencia en el golpeo desequilibraban la contienda. Pero en el tramo final surgieron las dudas por los tres juegos consecutivos de Santi, aunque la remontada se quedó en el intento.

También ayer se debería haber disputado el mano a mano entre Francés y Nacho. Pero el resto de Petrer no fue de la partida por lesión y por tanto es el mitger de Beniparrell quien se clasifica para la jornada que cerrará la fase previa. Francés se lastimó el sábado en el trinquet de Pedreguer y fue duda hasta la mañana de ayer, cuando la organización comunicó la imposibilidad de su debut. El torneo solamente contempla aplazamientos para la final.

Otros manomanistas que se encuentran en el dique seco son Puchol II, Marc, Miguel y Pablo de Sella, si bien este último fue eliminado el domingo de la competición. El hecho de jugar mermado permitió a De la Vega vencer por un más que abultado 60-25. En el resto de los casos y como las dolencias son leves, no existe riesgo en cuanto a su participación en la competición. La previsión es que reaparezcan en algunas de las partidas del día a día del próximo fin de semana.

El vigente campeón es el que lleva más tiempo apartado de los trinquets. Desde el día 17, cuando se proclamó campeón del Trofeu Diputació de València de frontón. Para jugar hubo de infiltrarse la mano. Su diestra dijo basta después de un verano sobrecargado de compromisos. Es el precio de ser el número uno. Las primeras figuras son las más demandadas en las partidas de fiestas y estas suponen un añadido a las necesitadas fichas de los pilotaris. Pero hay veces que el éxito pasa factura.

Puchol II señalaba ayer a este diario que la mejoría es evidente. «Aún persiste una pequeña molestia pero en unos días podría estar jugando», comenta. El de Vinalesa comenzará la defensa del título el 13 de octubre en Vilamarxant contra uno de los supervivientes de la primera fase. El contratiempo ha trastocado un poco sus planes pero no demasiado. «La programación de los entrenamientos no la hemos variado. Lo único es que solamente golpeo con la izquierda. La lesión ha afectado a los entrenamientos en cancha pero los ejercicios de gimnasio y demás no se han visto afectados. Aún tengo dos semanas más por delante. Si son productivas, el problema no habrá sido tanto», añade.

El campeonato espera ahora la conclusión de la fase previa. El viernes se jugarán las dos últimas partidas y los vencedores accederán a la primera fase en la que debutarán Genovés II, Pere Roc II, Santi, Fageca, Salva y Giner.

Por su parte, el Individual Bankia de raspall también está a dos confrontaciones de finiquitar la misma fase previa. Una de ellas se jugará el domingo en el trinquet Bellreguard, que enfrentará a Canari contra Seve, y la segunda el miércoles de la semana que viene en Castelló de Rugat.