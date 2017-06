Pilota León cuelga los guantes León durante un partido de pilota / Txema Rodríguez Rafael Soler Tomás, más conocido con el nombre deportivo de León, ha decidido ponerle fin a su trayectoria como profesional MOISÉS RODRÍGUEZ PLAZA Martes, 13 junio 2017, 17:25

La retirada ha venido obligada por las circunstancias. El escaleter de Genovés tuvo que parar de jugar en octubre del 2015 por una lesión en la cadera. Después de meses de diferentes tratamientos que no daban el resultado deseado, en abril de 2016 se sometió a una intervención con la cual se aplicaba una técnica experimental de regeneración con células madre.

En los primeros meses, la evolución fue buena. Pero al aumentar la exigencia de los entrenamientos para preparar la reaparición, los dolores en la zona afectada volvieron. La semana pasada se le practicó una resonancia que reveló que la regeneración no había dado el resultado esperado. León podrá hacer vida normal, pero en el caso de volver a jugar es muy probable que en poco tiempo se le tuviera que colocar una prótesis. Es por este motivo que el pelotari ha decidido colgar los guantes.

León comenzó a formarse a los 7 años en su pueblo, Genovés. A los 14 años ya estaba anunciado en El Zurdo de Gandia. Y es que sus inicios fueron en la modalidad de raspall. Con 19 años y ya siendo habitual de las partidas más importantes se pasó a la escala i corda, donde ha tenido una exitosa trayectoria de dos décadas.

León tendrá la oportunidad de decir adiós en el trinquet. Recibirá un merecido homenaje en Pelayo, cuando el recinto vuelva a abrir las puertas, a finales de septiembre o principios de octubre. Hasta ese momento, el jugador ha querido adelantar unas palabras de despedida: «Quiero dar las gracias a todos los aficionados y pilotaris. Siempre me he sentido muy querido por la gente de la pilota, más aún durante el tiempo que he intentado superar la lesión que ahora me ha obligado a retirarme. Es una decisión un tanto complicada como meditada, pero es la mejor para no poner en riesgo mi salud. Gracias de corazón, por hacerme tan feliz».