PILOTA León anuncia su retirada tras más de año y medio de lesión en una cadera Rafael Soler 'León'. / d. torres «Es una decisión complicada, pero la mejor para no poner en riesgo mi salud», afirma el escaleter, que será homenajeado en Pelayo M. R. Miércoles, 14 junio 2017, 00:43

Rafael Soler Tomás 'León' ha decidido colgar los guantes tras luchar desde octubre de 2015 contra una lesión de cadera de la que no acaba de recuperarse. «Quiero dar las gracias a todos los aficionados y pilotaris. Siempre me he sentido muy querido por la gente de la pilota. Es una decisión tan complicada cómo meditada, pero es la mejor para no poner en riesgo mi salud», afirmó el escaleter de Genovés en unas declaraciones difundidas por Val Net.

Tras varios meses de tratamiento, en abril se sometió a un tratamiento de regeneración de cartílago mediante células madre. León empezó a entrenar, pero cuando ha elevado la intensidad ha comprobado que las molestias no remitían. Los médicos le advirtieron de que si no dejaba la pilota, corría el riesgo de que en poco tiempo tuvieran que colocarse una prótesis.

León empezó a jugar en su localidad natal. Se inició en el raspall y, de hecho, debutó en El Zurdo de Gandia con 14 años. A los 19 se pasó a la escala i corda. Recibirá un homenaje en Pelayo cuando el trinquet reabra en octubre.