El Individual está en el horno Soro III, durante una partida. / lp Puchol II defiende el título: «Llego con la ambición de volver a ganar, pero sin obsesionarse. Quien me infunde mayor respeto es Soro III» El torneo más emblemático de la pilota comenzará en menos de quince días

El Campionat Individual en la modalidad de escala i corda ya está en horno. El de raspall, a punto de entrar, pero se cocinará un poco más tarde. Federació, Val Net y trinqueters se reunieron ayer para ultimar la próxima edición de la competición per dalt corda. El inicio, las fases previas, comenzarán en menos de quince días. En el trinquet hay expectación porque este año estarán todos los que deben estar, los especialistas.

Cinco son los nombres que suenan con más fuerza. El que más, el del defensor del título. Él no esconde que va a por el segundo. «El objetivo es volver a ser campeón. Será complicado, porque este año hay más nivel y porque al campeón se le juega con unas ganas distintas», comenta Puchol II. Pero no hay tensión ni preocupación. «La presión se la pone uno mismo. Si eres el aspirante la tienes por ganar y si eres el campeón por defender el título. En ese sentido, siempre hay presión y nervios. Por eso evito pensar en ello. Llego con la ambición de volver a ganar pero sin obsesionarme», comenta. Y pese a que asegura que esta vez el abanico de aspirantes es más amplio, el rival tiene nombre propio: «Quien me infunde mayor respeto es Soro III», añade.

El de Massamagrell, sin embargo, no piensa en conseguir el que sería su quinto entorchado... de momento. «Lo que me importa es la primera partida. Mirar más allá es caer en un error y exigirse demasiado. El mano a mano me agrada con locura, tengo ilusión, pero he aprendido de los errores y solamente pienso en el debut. Ahora no tengo la presión de ser el campeón y prefiero ir poco a poco», comenta.

En este repóquer de ases también brilla con luz propia Genovés II, que vuelve después de un calvario de lesiones. Sus compañeros y rivales le tienen muy en cuenta. Dicen que es el que tiene más manos. Él no apunta tan alto. «Soy realista y no tengo en mente optar al título. En parejas y tríos estoy ahí pero para el individual no me veo con opciones. Tengo una edad y estoy bastante castigado. Ahora bien, por ilusión no va a quedar», explica.

Y junto a los tres grandes referentes de la competición, dos jóvenes que vienen pisando fuerte. Pere Roc II espera que este sea su año de consolidación en la competición. En los últimos meses ha ganado la Lliga y la mayoría de trofeos cortos. Está que se sale. Genovés II casi le ve favorito. «Puede ganar a cualquiera», dice. El de Benidorm recoge el guante: «Estaría bien llegar a la final por primera vez. Estoy en una dinámica de victorias y buenas sensaciones. Creo que hay opciones y trabajo para ello», señala.

Marc también mira a la última partida. «El año pasado llegué a semifinales pero tuve que jugar mermado por la lesión en la mano. Cada año que he participado he subido un peldaño y para esta edición me he fijado llegar a la final. Está complicado porque supondría eliminar a Puchol II o Soro III pero es mi objetivo», apunta. Y con ellos, Miguel, un clásico que siempre está ahí, o algún 'tapado', caso del mitger Santi, que el año pasado cayó ante Puchol II en iguales a 55.