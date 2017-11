El himno de Pemán suena en el Mundial de Colombia 00:23 Los miembros de la selección valenciana con parte de los hinchas locales. / m. rodríguez MOISÉS RODRÍGUEZ SAN JOSÉ DE ALBÁN. Sábado, 25 noviembre 2017, 00:30

San José de Albán es un pequeño municipio colombiano situado en el departamento de Nariño, al sur del país. Allí, la selección valenciana y la selección vasca se enfrentaron y para sorpresa de ambas delegaciones sonó el himno de España en la versión de José María Pemán. En la Copa Davis de 2003, España se quedó petrificada después de que un trompetista australiano tocara el Himno de Riego. En Colombia, durante el Mundial de Pelota, se puede añadir un capítulo más el libro de las anécdotas.

Es cierto que tanto en la selección de la Comunitat Valenciana como en la del País Vasco hubo cierta sorpresa por la pieza elegida para recibir a los equipos. La culpa no fue de la organización del evento sino fue un fallo de los responsables de la localidad que escogieron mal el himno nacional. La búsqueda por internet no fue todo lo ajustada que exigía el evento. En la delegación valenciana no hubo más reacción que la comprensión por el error. El combinado de Inglaterra también soportó que el himno no fuera el correcto.

Al margen de los himnos, en San José de Albán se han acostumbrado a que no pasen cosas. Casi lo agradecen, porque cuando han salido en las noticias en la mayoría de las ocasiones ha sido por asuntos relacionados con las guerrillas. «Hemos sufrido varias tomas, afortunadamente la última fue en 2002 y todo está ahora más tranquilo», comenta una responsable de la policía. Pero esta semana otro grupo de jóvenes, pero estos armados sólo con tiras de esparadrapo, quebraron la calma de esta gente humilde.

Café y chaza, el juego muy parecido a les llargues, cuya principal diferencia es la pelota, de caucho y mucho más pesada (unos 230 gramos). El primero como modo de vida y lo segundo como principal modo de pasar el tiempo. En San José de Albán se respiró aroma al grano y se percibió una veneración por la pelota a mano. Miles de personas se echaron a la calle para recibir a los equipos de la Comunitat, Euskadi, Inglaterra y Colombia, que disputaron allí sus partidos de la fase de grupos. «Lo que hemos vivido hoy no lo vamos a olvidar jamás», comentaba Puchol II. Los autobuses que transportaron a las diferentes delegaciones aparcaron en la parte baja del pueblo. Desde allí, los pilotaris y el resto de integrantes de la expedición se dieron un baño de multitudes. Aclamados como héroes, recorrieron las calles y realizaron varias paradas para retratarse con niños, jóvenes y mayores. «Había algunos que temblaban y todo al hacerse fotos con nosotros. Increíble», recuerda Pere Roc II.

En el chazódromo de San José de Albán había miles de personas. La alcaldesa habló de unos 5.000 espectadores. Pere Roc II, Puchol II, Genovés II, Nacho, Pablo de Sella, Martínez... Los pilotaris se sintieron por un día como Cristiano Ronaldo o Messi. Ellos firmaron cada autógrafo y se tomaron cada fotografía que les reclamaron.