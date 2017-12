La gran Victoria de la pilota femenina Victoria juega una pelota junto a la escala durante su partida de ayer en Pelayo. / damián torres La mejor jugadora de 2017 aspira mañana a alzar el primer Trofeu de MestresLas semifinales del torneo evidencian que ya hay referentes entre las mujeres que empiezan a ser reconocidas por el público del trinquet MOISÉS RODRÍGUEZ VALENCIA. Viernes, 22 diciembre 2017, 01:04

El gran triunfo de Victoria Díez no se produjo ayer sobre las losas de Pelayo, sino en la acera de enfrente de la catedral. «Iba a comprar unos libros para el instituto y me paró un hombre. Me dijo que había jugado una gran partida, que siguiera así», comenta la pilotari que lo ha ganado casi todo en 2017. «Me he quedado un poco sorprendida», añade la joven. Cada pequeño paso es un avance minúsculos pero trascendente para normalizar totalmente más pronto que tarde la presencia de la mujer en todos los ámbitos de la vaqueta.

Y la anécdota del hombre abordando a Victoria es un síntoma de que las figuras de la pilota femenina empiezan a ser reconocidas. Ellas se lo están ganando. Por ejemplo, la propia pilotari de Valencia ofreció ayer un nuevo recital en la semifinal que abrió el primer Trofeu de Mestres de raspall femenino. Junto a Amparo y Fanni doblegó con claridad (25-5) a Anabel, Noelia y Marta. «Me gusta jugar en un trinquet tan grande como Pelayo. No sé cuánta gente habrá apostado en las partidas, pero me ha llamado la atención escuchar a los marxadors mientras jugaba», indicó Victoria.

La otra semifinal estuvo más apretada, pero perdió Mar, su compañera habitual en los torneos de clubes. Junto a Ana y Joana cayó (25-10) frente a Ana Puertes, Myriam y Aida. La final será mañana a las 16.30 horas, mientras la de chicos se disputa el domingo. Hoy se decide en Genovés el Trofeu Arturo Bataller. Ian y Coeter II se enfrentarán a Sergio, Miravalles y Ricardet.