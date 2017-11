La Fundación hará un calendario de competiciones

valencia. La Fundación que gestionará la pilota a partir de 2018 ha iniciado contactos con los actores del deporte. Ayer fue el turno de los trinqueters y para hoy están citados los jugadores de escala i corda y de raspall. Un aspecto es el compromiso para que a 31 de diciembre haya un calendario competitivo para el próximo año. Con los gestores de las canchas se llegó a otros dos acuerdos. Uno es que los campeonatos oficiales no serán más largos para no sobrecargar el calendario. El otro, que las partidas de los torneos irán al fin de semana salvo excepciones. Preocupan los salarios de los jugadores, ya que la subvención de Generalitat y Diputación no ha llegado. López mantendrá abierta la póliza para que los pilotaris cobren.