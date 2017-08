Al frontón a endulzar el palmarés Pere Roc II golpea durante el Trofeu Villarreal CF ante la mirada de Félix. / val net «Encaro el Diputació con ilusión, es un torneo que aún no tengo», avisa Pere Roc IIEl alicantino, que ha ganado los tres trofeos cortos que ha disputado en verano, debuta este viernes en Dénia en compañía de Pasqual MOISÉS RODRÍGUEZ VALENCIA. Martes, 22 agosto 2017, 00:58

Rodrigo Sebastià devoró ayer otro buen puñado de kilómetros. Se conoce cada palmo de la AP-7. Esta vez por lo menos tenía compañía, Santi de Finestrat. Juntos jugaron una partida de fiestas en Rocafort. «Así voy desde el viernes», subraya. Hace cuatro días conquistó el Trofeu Villarreal CF, que ha cumplido la segunda edición y ambiciona convertirse en el más importante del estío. También ha honrado el nombre de su abuelo en Torrent y Massamagrell. Verano perfecto para Rodrigo, cuyo vertiginoso calendario apenas le permite aparcar la casaca de Pere Roc II para entrenar. Así ha llegado al Trofeu Diputació, el gran acontecimiento veraniego del frontón valenciano, y que el voraz pilotari de Benidorm ansía ganar para endulzar todavía más un palmarés que en el último año ha crecido a pasos agigantados.

«Llego a las cuatro paredes con ilusión porque es un torneo que todavía no he ganado», aseguraba ayer el escaleter con sonrisa inocente pero con zurda de depredador. «Está claro que eso puede ser una ventaja para mí en el frontón», admite en referencia a que su golpeo natural sea con la izquierda: «Ahí el que está todo el año es Pasqual». Alude a su compañero para el Diputació, en el que debuta este viernes en Dénia y se miden a Moltó y Adrián II.

Pere Roc II tiene la oportunidad de ponerle la puntilla al número uno del raspall, que esta edición se ha atrevido con el frontón. Moltó y Adrián II perdieron la primera partida (41-17) contra De la Vega y Adrián III. Si Rodrigo y Pasqual ganan el viernes, se disputarán el pase a la final el 1 de septiembre en Almussafes, en casa de De la Vega, con él y con Adrián III.

«Es un torneo muy corto, igual pierdes la primera partida y ya te quedas fuera», señala Pere Roc II, que admite que no ha preparado específicamente el campeonato. «Jugando tantas partidas de fiestas resulta casi imposible. Alguna de frontón sí que he jugado. Igual si nos metemos en la final, esa semana sí que me centro en esa partida, como en el Trofeu Villarreal CF», especifica.

«La verdad es que me hace ilusión especial. Implica salir del trinquet y no son partidas de fiestas, sino competir, que es lo que a mí me gusta», reconoce Pere Roc II sobre el Trofeu Diputació. El resto alicantino subraya la promoción que le da este campeonato al frontón: «Jugamos los profesionales con la gente que está ahí durante el año, y creo que se da un buen espectáculo».

Pere Roc II también reconoce que el Diputació pilla a los pilotaris profesionales en plena preparación del Individual, que se disputará en octubre. «Eso también influye en que no lo preparemos específicamente. Entre las partidas de fiestas y los entrenamientos para el mano a mano, ya no queda tiempo», admite.

Aunque todavía queda más de un mes para que arranque el Individual, Pere Roc II afronta el torneo con ambición pero sin presión. Su discurso es el del pilotari que puede dar la sorpresa pero que huye del papel de favorito. «Al final, todo el mundo habla de Soro III y Puchol II. Ellos son los que tienen algo que perder. Yo puedo dar la sorpresa, y todo lo que consiga es ganar», subraya Rodrigo Sebastià. No esconde que le gustaría alzar el Fris Grec algún día para completar su palmarés: «Ya he ganado la Lliga y eso me da tranquilidad. Pero es que aún no sé ni los rivales y cada pilotari juega de una forma distinta el mano a mano».