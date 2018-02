Festín de Francés, Javi y Bueno Javi golpea durante la partida celebrada en Sueca. / lp Arrollan en el duelo por la supervivencia a Genovés II, Félix y Monrabal, que aún no han puntuado en la Lliga (60-20) MOISÉS RODRÍGUEZ SUECA. Sábado, 3 febrero 2018, 00:09

Francés, Javi y Bueno ganaron el primer duelo por la supervivencia de la Lliga de escala i corda. Como Genovés II, Félix y Monrabal, llegaban a Sueca después de perder sin puntuar en la partida del estreno. Un segundo fiasco generaba dudas en una fase regular corta como ésta. Los derrotados quedan con la obligación de ganar los tres duelos que les restan para asegurar su presencia en semifinales. Esto suele ser un lastre, una presión extra a la hora de saltar a las losas jugando ya siempre a cara o cruz. Lo único positivo tras encajar un 60-20 es que este trío derrocha experiencia que, en teoría, debe servirles para afrontar con la tranquilidad las próximas jornadas.

En Sueca, sin embargo, se vio que no era su día. Hicieron el primer juego desde el dau, y punto. La partida duró 45 minutos porque a Genovés II, Félix y Monrabal no les salió nada. Los tres estaban cariacontecidos al retirarse a vestuarios. Ninguna excusa, ni siquiera que el mitger ha sido duda toda la semana por el fuerte esguince que sufrió en Benissa el domingo. Sí que ofreció un alto nivel el trío azul. Javi fue el líder que necesita un equipo joven. «Lo positivo es que hemos estado conjuntados, algo que ya se vio al final de la partida de la semana pasada aunque no pudimos puntuar», comentó el mitger de Massalfassar. Francés demostró que ha dado un paso adelante, mientras Bueno estuvo ahí, siempre correcto, entrando en juego cuando era necesario.

Para hoy, Puchol II y Nacho se enfrentan a Marc, Pere y Tomàs II en Pedreguer. Ambos equipos ganaron la semana pasada, por lo que si alguno suma tres puntos dará un paso de gigante para estar en semifinales. En Piles se disputó la segunda partida de la Lliga de raspall. Se impusieron Montaner, Sanchis y Gabi en el último juego, lo que permite a Marrahí, Seve y Raúl rescatar un punto (25-20).