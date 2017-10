Los favoritos ya tienen rivales El director territorial de Bankia, Miguel Capdevila, y Fredi, de Val Net, durante el sorteo. / LP Los cuartos de final del Individual de escala i corda quedan definidos por sorteoLa primera fase en las dos modalidades comienza hoy y en el torneo de raspall la ronda previa concluye mañana en Castelló de Rugat JOSÉ A. MONTEAGUDO VALENCIA. Martes, 3 octubre 2017, 00:41

Aún no ha comenzado la primera fase del Individual de escala i corda pero los debutantes en cuartos de final, los cabezas de serie Puchol II, Soro III, Miguel y Marc, ya conocen, al cincuenta por ciento, contra quién se jugarán el pase a las semifinales. Y es que ayer se sortearon los cruces de dicha ronda en un acto que tuvo lugar en la sede de Bankia en Valencia.

La primera eliminatoria se disputará el día 12 en Massamagrell, donde Miguel se medirá contra Fageca o Pablo, que se enfrentarán el próximo sábado en Pedreguer. El de Borriol estuvo presente en el sorteo. Sobre Miguel no se pronuncia porque considera que aún está lejos. De Fageca piensa que puede ser un punto a favor que haya vuelto a competir hace relativamente poco. «Será una partida igualada», comenta Pablo.

Un día después, Puchol II comenzará la defensa del título en Vilamarxant. Será contra Pere Roc II o Giner, que también se medirán en la jornada doble de Pedreguer. El respeto por ambos es máximo. «Pere Roc II está muy bien para jugar y Giner es la joven revelación», explica el campeón, que lleva desde el 17 de septiembre sin competir. El sábado reaparecerá en Pelayo. El paréntesis parece que no ha sido demasiado contratiempo. «Estoy recuperando los entrenamientos que no he podido hacer en cancha y está saliendo todo bien», dice. En cuanto a la presión por retener el título, tampoco le quita el sueño. «La noto todo el año, todos quieren ganarme. Es algo que hay que sobrellevar y yo lo hago con la confianza que me da saber que estoy preparado para hacerlo lo mejor posible», añade.

La tercera partida se completará el sábado 14 en Pelayo. El debutante será Marc. Y en la contra tendrá a Genovés II o a Salva, que hoy inauguran la primera fase en Massamagrell. La partida es un acontecimiento, algo eclipsado por el sorteo de ayer. El torneo recupera a uno de sus ilustres. Genovés II no se ve favorito pero asegura que por ilusión no quedará. Marc considera que cualquiera de los dos será un hueso. «Contra Salva he jugado dos veces y siempre ha sido muy complicado ganarle. Y Genovés II seguro que llega con muchas ganas después del tiempo que ha estado sin participar por las lesiones», comenta.

El de Montserrat también ha estado en el dique seco durante un tiempo. El viernes volverá a vestir de blanco en Vila-real. No han quedado secuelas y eso le motiva. En la edición anterior fue duda hasta el último momento para disputar la semifinal contra Soro III. Llegó, pero mermado de facultades, y el de Massamagrell no tuvo piedad.

El cuatro veces campeón y finalista en los últimos siete años será el último en estrenarse. Le toca el domingo 15 en Sueca contra Santi de Finestrat o Bueno. Ambos son mitgers. «Eso me obliga cambiar la manera de jugar. Son engorrosos porque entran mucho de aire», señala Soro III. En cuanto a la posibilidad de recuperar el cetro, ni se lo plantea, de momento. «Otros años he cometido el error de exigirme demasiado y de dejar que me exigiesen. Ahora voy partida a partida, aunque muy ilusionado. Estoy con confianza», señala. Para Bueno, Soro III ni existe. «Primero debo ganar a Santi el viernes en Dénia. Es el referente de los mitgers en el mano a mano y su trayectoria es motivo de admiración. Sé de la dificultad que entraña y disfrutaré cada juego porque no ha sido fácil llegar hasta aquí», explica el mitger. En el Individual de raspall, hoy comienza la primera fase y la previa acabará mañana.