«El favorito ahora es Soro III» Pere Roc II, durante la partida del viernes contra Puchol II. / val net Pere Roc II respeta los galones aunque no esconde que su objetivo es el títuloEl resto de Benidorm apunta a la fortaleza mental como una de las claves para superar a Puchol II, vigente campeón del Individual JOSÉ A. MONTEAGUDO VALENCIA. Martes, 17 octubre 2017, 00:30

La gesta de eliminar al todavía vigente campeón le ha convertido en el pilotari del momento. Pere Roc II sigue en sus trece de seguir destrozando pronósticos. Quiere ser campeón individual. No es una bravuconada que lanza aprovechando el revuelo que ha generado. Está convencido, y así lo manifestó antes de debutar, cuando todavía no sabía que se cruzaría en el camino de Puchol II. «Yo voy a por el título desde el primer día que comencé a prepararme. He madurado como jugador, ya no soy solamente un pilotari con un dau fuerte. He mejorado los rebotes, el esconder la pelota y jugarla con criterio. Era el paso adelante que debía dar para estar a la altura de los mejores y creo que lo di en la Lliga o incluso antes. Por eso me veo con opciones de ganar, aún sabiendo la dificultad que implica», comenta.

Superar al número uno ha fortalecido su deseo de ingresar en el club de los hasta ahora ocho campeones. Pero el de Benidorm respeta los galones. «Eliminar al gran favorito no me convierte en el principal aspirante al título. Ahora ese papel le corresponde a Soro III, que ha ganado cuatro títulos en los últimos cinco años y lleva siete finales consecutivas. Yo todavía no he demostrado nada en el mano a mano, aunque pienso que es el momento idóneo para hacerlo», apunta.

Recordar el duelo del viernes le supone una satisfacción. No es para menos. Y aunque firmó una excelente actuación, considera que no rindió todo lo que hubiese podido. «La partida estuvo lejos de ser perfecta aunque sí fue muy buena. Yo la definiría como una propia de Pere Roc II: peleada y larga, en la que en el último tramo, no sé cómo ni por qué, me salió algo de dentro que me dio la fuerza para darle una vuelta de rosca a mi juego. Pero en algunos momentos cometí fallos que no deben suceder», explica.

Apunta a la fortaleza mental como una de las claves para hacerse con el triunfo. Y que hubo un par de situaciones que le hicieron crecerse. Una, con el 40-35: «La partida estaba transcurriendo bien porque en el dau sacaba los juegos con solvencia y en el resto respondía con efectividad. Pero en ese juego fue cuando tuve más claro que si seguía igual podía ganar. Fue muy largo, de val y a dos en varias ocasiones. Pensé que si lo ganaba, la partida podía ser mía». La otra, cuando Puchol II decidió buscar decididamente el aire: «Vi que avanzó su posición y eso me motivó. Pensé que si cambiaba era porque no jugaba cómodo, lo que quería decir que yo estaba haciéndolo bien. Esa confianza me llevó a afinar un poco más los golpes».

Ahora le espera Marc, otro de los jóvenes que quieren comerse el mundo y que tiene manos para ello. «Tiene mucha pegada, aire y un carxot que hace daño. Seguro que llega con confianza y ha ganado a un gran pilotari como Genovés II. Ya he empezado a ver vídeos suyos para analizar cómo afrontar la partida. Quiero llegar al domingo teniendo las cosas tan claras como ante Puchol II. Luego hay que ejecutar el plan y que salga bien», concluye.