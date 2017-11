El Europeo del año que viene será en Holanda y Bélgica organizará en 2020 el Mundial La Confederación Internacional se marca como reto elaborar un reglamento para organizar sus competiciones MOISÉS RODRÍGUEZ SAN JUAN DE PASTO. Lunes, 20 noviembre 2017, 23:57

Unas horas antes de que arrancase el Mundial de pelota a mano en Colombia, los países miembros de la Confederación Internacional ya tenían en sus respectivas agendas los grandes eventos que deberán afrontar en los próximos años. En una asamblea general marcada por el relevo en la presidencia y por la presencia por primera vez del País Vasco, se decidió que entre 2018 y 2020 los siguientes grandes campeonatos sean en el Viejo Continente. Independientemente de que consiga el Mundial y gane en llargues en Nariño, los miembros de la Selección Valenciana ya saben que el próximo verano tienen torneo: el Europeo absoluto. A falta de que se haga público el calendario de pilota profesional prometido desde la Fundación, el campeonato continental no interferirá en ningún gran torneo de escala i corda o de raspall, ya que se celebrará del 2 al 4 de agosto. En esas fechas, eso sí, los más madrugadores han iniciado ya la preparación del Individual y también hay numerosas partidas de fiestas y de frontón.

Los habituales en las convocatorias de Pigat II, no obstante, ya saben que tienen en la primera semana de agosto cita en Franeker, la ciudad holandesa que ya acogió el Mundial de 2012. La delegación centroeuropea se mostró activa a la hora de ofrecerse para organizar campeonatos y también será sede del Eurojunior, torneo que se celebró el año pasado en Tavernes Blanques. Si las próximas dos citas continentales serán en Holanda, el siguiente Mundial será también en el corazón del Viejo Continente.

Con algo más de suspense cuando se pidió una candidatura, Bélgica fue la única delegación en ofrecerse y, por tanto, su propuesta fue aceptada por unanimidad. Al celebrarse este año el campeonato planetario en Sudamérica, la condición es que el próximo sea en Europa. Además, los belgas, grandes especialistas en llargues, no habían organizado ninguno de los IX Mundiales, con este, promovidos desde la Confederación Internacional.

Antes de esta decisión se había anunciado el relevo en la presidencia. Daniel Sanjuán, en un discurso en el que se emocionó, razonó su no continuidad en la carga de trabajo que le exige la presidencia de la Federación de Pilota Valenciana (FPV) y la de la Fundación que. Regirá el mundo profesional. Sólo se presentó una candidatura, desde la Comunitat Valenciana: la del maestro y periodista Alberto Soldado, hasta ahora responsable de comunicación de la Confederación Internacional.

Desde la delegación mexicana reclamaron que en esta nueva etapa se elabore un reglamento de las competiciones internacionales, y que los sorteos y programación de los partidos se elaboren con tiempo antes de iniciarse los eventos. Y es que en el caso de Colombia se discutió ayer mismo, a menos de 24 horas del primer partido de juego internacional, el modo de confeccionarse las semifinales o si se sorteaban de nuevo.

Posteriormente hubo una reunión de técnicos, en los que se discutieron asuntos relacionados con el juego en las diferentes modalidades: los asuntos más espinosos son la pelota de one wall (algunos países exigen que sea de un material diferente al actual para que no se deforme), las protecciones en las manos y los cambios en caso de lesión en llargues y juego internacional. Tras casi dos horas de debate, se decidió no modificar los reglamentos, pero citarse para el próximo año de cara a alcanzar un acuerdo antes del Europeo.