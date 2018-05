UN CAFÉ EN PELAYO CON... «Me encanta el esfuerzo de los pilotaris sin pensar en la recompensa» María PeinadoEXATLETA, ENTRENADORA PERSONAL Y CEO DE PALEO VALENCIA«Puchol II y el resto de su grupo vinieron al centro de paleo a entrenar. Me llamó la atención que se lo toman muy en serio. ¡Y se cansaron mucho!» «Me gustan valores como la humildad, que jueguen porque les apasiona. Los niños quieren ser futbolistas por el dinero» MOISÉS RODRÍGUEZ Lunes, 14 mayo 2018, 01:05

valencia. María Peinado sabe muy poco de pilota. «Tuve una asignatura cuando estudié la carrera, y ahí se acabó mi relación con el trinquet», admite. Natural de Jaén, desarrolló su carrera como atleta de combinadas. La vida la condujo a Valencia cuando era deportista en activo. «Cambié de entrenador y tenía que ir todos los días a Castellón, pero residía aquí», matiza. Por otra casualidad, ya retirada, conoció el paleo, algo que define como un estilo de vida. «Sirve para cualquier persona que quiere estar saludable. Por un pico de estrés yo tuve una lesión que me llevó al quirófano. Para recuperarme, empecé a entrenar más con el peso de mi cuerpo que con cargas externas. Investigando conocí el método y a su creador. Lo que más me convenció fue la metodología», relata a modo de resumen.

El paleo, simplificando mucho, es un regreso a los orígenes, tanto en la preparación física como en la alimentación. A María Peinado le cautivó tanto que se lanzó y abrió un centro de entrenamiento que sigue este método en Valencia. Hace algunas semanas, por la puerta entraron un grupo de chavales. «Eran los jugadores de Pilota3.0. Conozco a Domingo Palacios -ambos trabajan con Concha Montaner-, me dijo que estaban en pretemporada y me preguntó si podían venir a entrenar un día. Le contesté que claro, me encanta que venga gente a probar nuestras instalaciones», recuerda.

¿QUIÉN ES MARÍA PEINADO? Como atleta Madrid Se fue de su Jaén natal con 19 años al CAR. Valencia Llegó hace 18 años y entrenaba a diario en Castellón. Heptatlón Posee desde 2002 el récord de España en esta prueba. Trayectoria Educación Física Carrera que estudió desde antes de retirarse. Concha Montaner Es la entrenadora de la saltadora de L'Eliana. Paleo Gestiona el centro que sigue este método en Valencia.

Peinado reitera que la pilota la conoce por referencias. «Soy de Jaén y no la conocí hasta que llegué a Valencia. La pelota vasca sí la había visto por televisión», comenta. María Peinado lo dice de pasada. A modo de comentario que, en cambio, da pie de nuevo a la reflexión de que el deporte autóctono necesita más difusión como el comer. Y que algo se ha hecho mal durante años cuando la modalidad de pelota a mano que conoce de oídas el público en general es el frontón vasco.

«Soy de Jaén y la pilota no la conocí hasta que llegué a Valencia. La vasca sí la había visto por la tele»«El paleo sirve para cualquier persona, es un estilo de vida para gente que quiere estar saludable»

Pese a no conocer el deporte de la vaqueta, María Peinado fue capaz de hacer una radiografía de los jugadores después de lo que percibió en aquel entrenamiento con el grupo que coordinan Agustín Larré y Domingo Palacios. «En cuanto entraron, se notaba que Puchol II era la figura. Para empezar llevaba una indumentaria distinta por el patrocinio. Es el más completo, tiene más cuerpo y está más formado a nivel físico... ¡y si luego ya me dices que juega de la leche...!», señala.

María Peinado disfrutó aquella aproximación de la pilota a la filosofía paleo. «Percibí que están más profesionalizados de la idea que yo tenía. Me llamó la atención que se lo toman muy en serio. No es sólo pegar golpes a la vaqueta. Tienen una preparación física. Odio poner este ejemplo, pero es la comparación entre Cristiano y otro jugador de Primera, pero que no tiene una preparación extra para ser una bestia en el campo», señala.

La entrenadora, en ese sentido, censura el concepto actual de fútbol. «Es que para mí no es un deporte, se ha convertido en un negocio», lamenta. En ese sentido, la pilota sale muy beneficiada de la comparación. «Me parece que es algo autóctono, muy valenciano. Debe haber más escuelas y más profesionales para que el símbolo de los niños sea un pilotari y no un futbolista», proclama María Peinado. «Me encanta el esfuerzo que hacen los pilotaris sin pensar en la recompensa. Me gustan valores como la humildad y hacerlo porque te apasiona. Antes prevalecía el reconocimiento social de un jugador sobre lo económico. Ahora los niños quieren ser futbolistas por el dinero que ganan, algo que me parece un despropósito con la que está cayendo en la sociedad», asegura.

Esta filosofía forma parte de su vida. Como el paleo, de lo que habla con pasión tanto en la vertiente de la preparación física como de la nutrición. «Comemos una cantidad enorme de azúcar porque todos los alimentos procesados lo llevan. ¡Hasta el jamón serrano! Por ejemplo, es mejor comer pescado que esté en libertad o carne de animales que no alimenten con pienso. ¿Cuál es el hándicap? Que todo lo ecológico es más caro. Si lo que lleva porquería tuviera más impuestos, la gente se lo pensaría», afirma María Peinado: «El problema es que no nos preocupamos. Somos el segundo país con obesidad infantil y los niños no tienen poder de decisión».

Respecto al entrenamiento, resalta que el paleo también persigue una vuelta a los orígenes. «Nosotros trabajamos las funciones motrices. Tengo una niña de 14 meses y hace muchos movimientos que realizamos en los entrenamientos. Conforme somos mayores, dejamos de movernos de forma coherente y somos menos ágiles», lamenta.