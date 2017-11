La Comunitat es de bronce en one wall en el Mundial de Colombia Monica y Mar, durante la partida por el tercer y cuarto puesto ante las holandesas. / M. Rodríguez Los equipos valencianos masculino y femenino quedan terceros en el campeonato que concluye este sábado MOISÉS RODRÍGUEZ PLAZA San Juan de Pasto, Colombia Sábado, 25 noviembre 2017, 13:42

La Comunitat es de bronce en one wall, la modalidad más disputada del Mundial de pelota a mano que se está disputando en Colombia y que concluye esta tarde, a las 15 horas (las 21 en España) con la final de llargues entre Bélgica y los valencianos. El combinado de Pigat II tiene ya el título en juego internacional y, con el punto que sumaron Sacha y Bueno, cuenta con cinco en la clasificación general y ya sólo pueden igualarle los belgas.

En la competición de one wall, los éxitos han llegado en las partidas por el tercer y cuarto puesto. La Comunitat, representada por Sacha y Bueno, nada pudo hacer en semifinales ante México. Los norteamericanos han contado con una pareja casi invencible en la que estaba el Matador, que recientemente doblegó a Timbo González, el número uno mundial de one wall. Fueron campeones al derrotar también con claridad a otros de los favoritos, los argentinos. En la lucha por el bronce, la Comunitat fue muy superior a Bélgica, sumando un punto quizás decisivo para llevarse el Mundial en la clasificación general.

Los valencianos suman en el inicio del domingo cinco puntos y tienen asegurados dos más, que podrían ser cuatro si ganan la final de llargues. En caso de perderla, los belgas sólo podrían igualar a siete puntos y si quedan terceros en chazas, partido que se disputa esta mañana.

En la competición femenina de one wall, que no cuenta para esta clasificación, la grata sorpresa la dio Euskadi. El País Vasco, debutante en un evento de la Confederación Internacional, se ha llevado los dos títulos. En el femenino, Patricia ha logrado una heroica victoria en el desempate ante la holandesa Marrit. De inmediato ha jugado la final por parejas, en la que las vascas han ganado a las mexicanas. Anteriormente, en la partida por el tercer y cuarto puesto, Mónica y Mar han cerrado el bronce para la Comunitat. No ha podido disputarla Ana Belén de Borbotó, que se había lesionado en la semifinal: esto la ha minado para su partida por el tercer y cuarto puesto individual, donde ha caído ante la mexicana Paola Reyes.