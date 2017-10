Los otros campeones del Individual Pedrito se encamina hacia la cuerda concentrado para sacar y, al fondo, Oltra. / txema rodríguez «No estaba muy allá y llamé a Ribera para renunciar. Entre él y Quico me convencieron», desvela el saque del resto de Massamagrell Pedrito ha sido el feridor de Soro III pero Oltra ha ganado más partidas desde cuartos MOISÉS RODRÍGUEZ VALENCIA. Lunes, 30 octubre 2017, 00:57

Soro III está sentado en la escala analizando la partida que le ha convertido en pentacampeón del Individual. Recibe un bofetón amistoso y un beso en la mejilla. Sonríe. Devuelve el beso a Pedrito. Su feridor fetiche. Lo sabe todo el mundo: Quico quiere que Pedrito siempre saque a su favor. «Yo a este lo quiero demasiado», exclama el escaleter de Massamagrell. La intrahistoria de esta final del Individual es que el campeón ha estado a punto de quedarse sin su escudero.

«Este año estaba cagado. Llamé a Ribera y todo el lunes para decirle que no quería sacar. Entre Quico y él me convencieron y al final me animé», desveló Pedrito ayer, minutos después de la final: «No estaba muy allá y no sé, me sentí un poco presionado. No me había sucedido algo así en ninguna edición».

Pedrito es uno de los feridors de referencia. Él y Oltra forman el binomio de cabecera en la escala i corda profesional. Desde los cuartos hasta ayer no se ha colocado ningún otro en la pedra. Son los otros campeones del mano a mano.

«La final ha sido como creía, que Quico era favorito, pero Rodrigo ganará algún Individual», señala Oltra Pedrito ha triunfado en las tres partidas que ha sacado a Soro III y el de Genovés, las otras cuatro

«Yo he ganado las tres que he sacado a Quico. Las otras han ido por el aire», reflexiona Pedrito. Entre cuartos, semifinales y final se han disputado siete partidas. En la antepenúltima ronda, Oltra ganó tres -Pere Roc II a Puchol II, Miguel a Fageca y Marc a Genovés II- y Pedrito una -Soro III a Bueno-. En semifinales se repartieron los triunfos: Pedrito el de Soro III a Miguel y Oltra el de Pere Roc II sobre Marc.

Oltra llegaba ya a la final con el hipotético título de campeón en partidas ganadas al haberse impuesto en cuatro por las dos de Pedrito. Pero este último se llevó la copa como escudero del campeón, Soro III. «Al final me ha ido bien, no he hecho faltas», subrayó: «La verdad es que ganando la final estoy mucho más satisfecho. Al final contra un zurdo como Pere Roc II no puedes apretar mucho, tienes que estar concentrado en meterla en el dau y no cometer faltas».

Oltra sí se vio obligado a arriesgar más en la final de ayer. «Hizo alguna falta, pero es normal por cómo iba la partida. Tenía que apretar para echarle una mano a Rodrigo como fuera», comenta Pedrito. El de Genovés admitió minutos después de concluir el choque que hizo la ferida a tumba abierta en los últimos parciales: «Veo que Pere Roc II está padeciendo más de la cuenta, así que me centro en ferir todo lo que pueda. Al final se ha llevado el título el que más ha jugado».

Ximo Oltra es un hombre tranquilo. En su etapa como pilotari disputó una final del Individual, la que perdió frente a Fredi en 1987 en Gandia. Su idilio con el torneo más mediático de la escala i corda profesional se ha forjado desde la pedra. «Yo he sacado muchas veces, así que la verdad es que no me impresiona. Sí es cierto que al principio pasas nervios por el ambiente que hay en una partida como esta, pero en cuanto te pones a sacar te olvidas de todo», comenta el feridor que ayer actuó de escudero de Pere Roc II.

Ambos feridors llegaron a Pelayo menos de media hora antes de iniciarse la partida. A la conclusión, tratan de ceder todo el protagonismo a los pilotaris. Pedrito aún se quedó unos minutos en la cancha charlando y tomándose alguna fotografía con conocidos. Oltra huyó al vestuario en cuanto concluyó la ceremonia de entrega de trofeos.

«La final se ha desarrollado conforme yo pensaba, que Quico era favorito. La de Pere Roc II era la primera, estaba revolucionado y se ha notado que le falta experiencia. Está claro que Pelayo es diferente a Vilamarxant, pero contra Puchol II estaba más fino», comentó el feridor de Genovés, que lanzó un pronóstico de cara al futuro: «Rodrigo es joven y seguro que acabará ganando algún Individual».