Berasaluze endulza la guinda del aniversario de El Puig Berasaluze golpea durante la partida ante Alejandro. / lp El vasco y Genovés II vencen (41-38) a Pujol II y Alejandro en una partida en la que los cuatro jugadores ofrecieron un recital M. RODRÍGUEZ EL PUIG. Jueves, 21 diciembre 2017, 00:00

Berasaluze y Genovés II, dos jugadores separados por el peso de la pelota que han usado a modo de pincel para convertir el deporte en arte. Vasco y valenciano, ambos tienen en común la capacidad para ganarse el cariño y el respeto de los aficionados. El delantero de Berriz disputó ayer su última partida, que coincidió con ser el epílogo de los actos programados por el 50 aniversario de la Penya Amics del Frontó de El Puig. En menos de semana y media empieza la segunda parte del primer siglo del club que mejor cuida en la Comunitat la modalidad de las tres paredes.

El fin de fiesta no pudo estar mejor ideado. Berasaluze, ya retirado, no tiene en sus vitrinas ninguno de los torneos más prestigiosos de la pelota vasca, pero sí se ganó el corazón de los aficionados. Lo mismo que Genovés II, quien no posee el Individual pero cuyo carisma nadie cuestiona. Berasaluze ha declarado en los días previos que quería volver a saltar a las losas para jugar una partida junto a su amigo valenciano. Lo hizo ayer para doblegar a Puchol II y Alejandro -que accedió al duelo como campeón del Trofeu de Mestres que organiza el club de El Puig- por 41-38. El fin de fiesta se quedó corto para los aficionados que llenaron el frontón de l'Horta Nord. Desde hoy, el reto para el año 51 es remodelar la instalación.