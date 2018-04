UN CAFÉ EN PELAYO CON... «Desde los 19 años trabajé como pintor para poder jugar a pilota» Pere RibesPILOTARI«Mi generación no ha cogido lo bueno de la anterior época ni de lo que está por venir. El proyecto de la Fundació tiene una pinta genial» «Me he sacrificado mucho para disfrutar de este deporte. Tendría que suceder algo muy grave para pensar en dejarlo» MOISÉS RODRÍGUEZ Lunes, 23 abril 2018, 00:16

valencia. Pere Ribes alecciona a Guillem. «Tiene una sentada en la mano y también juega de mitger, así que me ha pedido que le enseñe cómo me arreglo yo las manos», explica. El chaval observa el proceso en el que el pilotari de Pedreguer invierte más de una hora antes de cada partida. De vez en cuando interrumpe la entrevista para que le explique algún detalle. «Todos sufrimos lesiones y somos compañeros, tratamos de ayudarnos. Si has tenido algo en una parte de la mano, sabes cómo arreglarte para poder seguir jugando», precisa.

Porque después de muchos años, recién cumplidos los 33, Pere completa casi de memoria el minucioso proceso de enrollarse las manos. Cuando era niño, el proceso lo completaba Pedro, su padre. «No ha sido 100% practicante, pero sí asiduo a las partidas. Su tiempo libre lo dedica a la pilota», señala. El mitger afirma que sus inicios fueron duros: «Es que en Pedreguer no había escuela. El padre de Primi me recogía y nos llevaba al trinquet de Gata. Allí hemos disputado algunos campeonatos de promoción».

¿QUIÉN ES PERE RIBES? Trayectoria Pedreguer Su pueblo, donde iba a ver partidas de pequeño. Gata de Gorgos Donde empezó a jugar a pilota. La decisión Jugó algo a raspall, pero prefiere la escala i corda. En la actualidad Moncada Allí ganó la Lliga de 2016 con Miguel y Héctor II. Llíria A punto de conquistar la Copa de 2017 con Marc. Benissa Allí reside y lleva la escuela de pilota.

En aquellos tiempos, Pedreguer organizaba partidas cuatro días a la semana: martes y jueves de raspall, y sábados y domingos de escala i corda. «Llegué a jugar alguna de juveniles en Bellreguard, pero me enamoró la escala i corda. Aunque a mí el raspall también me gusta y a veces lo practico para entrenar con los chicos de la escuela de Benissa», comenta. Aunque se ve con años de pilota -«si el jugador se cuida y las lesiones le respetan, se puede llegar a los 38 o 42. Toco madera para poder estar entonces a buen nivel»-, subraya que el futuro es de esos muchachos. De los que van cada semana a las escuelas de sus pueblos o a las de tecnificación, como Guillem.

«Dar el pregón de las fiestas de Pedreguer fue positivo para los jóvenes conozcan y practiquen la pilota»«Animé a Miguel a que siguiera, pero retirarse era lo mejor para él. Me ha enseñado mucho»

Por ello, le da tanta importancia al hecho de haber dado el pregón de las fiestas de Pedreguer de 2017. «Aquello fue positivo para mí y para la pilota de cara a que la gente joven la conozca y quiera practicarla», destaca. Lo recuerda con una sonrisa y con gratitud. «Hacia la organización y a mis compañeros. Era la semifinal de Copa en Vilamarxant y hubo que cambiar el horario de la partida. Sólo con que uno hubiera protestado, no habría sido posible. Habría estado mal dejar tirado a todo un pueblo», bromea.

Pere asegura que lo ha dado todo para poder disfrutar del deporte que ama. «Intento vivirlo al máximo. Siempre he trabajado por ello. Con 19 años iba a pintar para poder jugar a pilota. Como los jefes no me daban permiso para ir a las partidas o entrenar, me buscaba yo faenas», recuerda. Luego las condiciones mejoraron un poco. Alguien le dio un empleo de comercial y más tarde abrió una tienda de deportes en Benissa. «Siempre he buscado poder compaginarlo, de lo contrario no lo habría aceptado», recalca.

«Hemos pasado la transición de todo», se lamenta para reiterar que el futuro es de los jóvenes. «Mi generación no ha cogido lo bueno de la anterior época ni de lo que está por venir. El proyecto de la Fundació tiene una pinta genial», señala. «Espero que todo nuestro esfuerzo de ser constantes sirva para que los chicos que vienen no padezcan lo mismo que nosotros. Que tengan un sueldo digno, que disfruten de la pilota todos los años que puedan y, lo más importante, que cuando acaben hayan hecho algo», proclama el mitger de Pedreguer.

Dicho esto, Pere no se arrepiente de su apuesta por la pilota. De hecho, cuando se le pregunta si alguna vez se ha planteado dejarlo, el no es casi rotundo. «A veces sí puedes llegar a pensarlo, pero es que me gusta tanto... Me he sacrificado mucho para disfrutar de la pilota. Tendría que pasar algo muy grave para que de verdad me lo pensara», asegura.

Forma parte del último equipo que ganó un campeonato oficial en la Ciutat de la Pilota. Alzó la Lliga de 2016 junto a Miguel y Héctor II. «Ahora que se ha retirado Miguel, he visto muchas fotos que me transportan a aquel día. Lo recuerdo como algo bonito. Nuestro secreto fue que hablábamos mucho. Todas las decisiones las consensuamos. Como cuando Miguel estuvo lesionado y entraron Víctor y Marc. Aún mantenemos el grupo de what's app», desvela el pilotari de Pedreguer.

Con Miguel mantiene una gran relación. «Yo le animé a que siguiera, de hecho cuando volvió yo creía que se cogería. Pero se lesionó de nuevo, y era lo mejor para él. Me ha enseñado mucho, sobre todo a trabajar. Nadie le ha regalado nada», indica. Por ello va a luchar por alzar la Copa, el torneo que perdió junto a Marc en 2017 tras desperdiciar tres val para conquistarlo. «Tengo esa espinita, aunque al final de aquella partida me sentí ganador», afirma.