«Si a los 50 años tengo cinco Individuales, estaré satisfecho» Soro III, concentrado en los prolegómenos de la partida del domingo frente a Pere Roc II. / txema rodríguez «¿Igualar o superar a Genovés I y Sarasol I? Plantearme eso no me gusta. Quiero disfrutar de lo que me quede en la pilota», explica Francesc Soro 'Soro III' Pilotari

Hace ya más de 24 horas desde que Quico alzó los brazos eufórico. Desde que se fundió en un abrazo con su feridor, Pedrito. Desde que corrió hacia su hermano, que será padre en breve, con un pulgar en la boca. Desde que rompió a llorar agradeciendo el apoyo de sus padres. Ha invertido el tiempo en celebrar con los más allegados el quinto Individual de su carrera. Como ya deslizó el domingo, ayer no fue a clase: «También está bien tener un día de descanso. He querido aprovecharlo para estar con los míos, disfrutando de lo conseguido y recordando esos momentos especiales que vamos a guardar para siempre».

-¿Tiene claro cuál con cuál se queda de lo vivido el domingo?

-Recuerdo momentos de cuando consigo sacar algún juego al resto, que entraba al aire de palma como a mí me gusta, pelotas en las que me encaraba arriba... instantes en que estaba haciendo el juego que a mí me gusta y la gente lo valoraba. También me quedo con daus muy buenos y un poco con la pareja que puedo hacer con Pedrito durante todo el Individual.

-¿Hay algo de lo que le dijo que recuerde especialmente?

-A Pedrito siempre le pido que esté encima de mí. Igual yo estoy protestando porque he hecho un fallo y él me dice: '¡Venga, Quico!'. O me canta una jugada bien cantada, que vaya a rebote o me encare a la galería... entonces me giro y se lo agradezco.

-¿Quién tiene más peso de su cuerpo técnico durante las partidas: Álvaro, Fageca, Pedrito, Rubén (su preparador físico...)?

-Con el que hablo más es Pedrito. Es cierto que cuando voy a la escala a beber, allí me dicen comentan todos, Fageca, Álvaro, Rubén... Si mi padre o mi tío abren la boca es para decir algo importante. En la escala recibo muy buenos consejos.

-¿Es este su Individual más especial después del primero?

-No me lo planteo porque especiales son todas las finales, incluso las que he perdido. Es cierto que este lo he disfrutado mucho por la forma en que me lo he planteado de ir con calma. Me he desgastado como siempre, pero menos que otros años.

-¿Es el primero en que ha disfrutado más de lo que ha sufrido?

-He padecido, ¿eh? Pero sí es cierto que dentro de eso que yo digo muchas veces de que el Individual me desgasta mucho, este también lo he disfrutado una barbaridad.

-¿Ha reforzado sus ganas de disputar más veces el Individual?

-Cuando uno gana es muy fácil tomar decisiones. A mí me gustaría estar de nuevo el año que viene ahí, pero la temporada es muy larga. Hay que ver cómo evoluciona y si llegado el momento me veo con ilusión, ganas y fuerzas, es una competición que me encanta.

-¿Que se juegue sólo una vez al año y concentrado en un mes es parte de su encanto o debería haber más partidas mano a mano?

-Pienso que el Individual se considera más por cosas así. Es como la Copa del Rey en el basket: que sea un torneo tan corto, concentrado y una vez al año le da su encanto.

-Pero congrega a mucha gente. ¿No sería bueno para la pilota idear un segundo campeonato mano a mano con algunos matices?

-No lo sé. El Individual atrae a más gente, pero ver partidas buenas no es fácil, hay muchas rápidas. Creo que al cargar la temporada con otro campeonato de mano a mano entraríamos en una monotonía y ya hemos visto que eso no es bueno. Si este torneo atrae a más público, es porque se disputa en un momento determinado del año y es especial.

-Teniendo en cuenta que es difícil que se plantee la revancha, ¿aceptaría un desafío con el campeón de raspall, como se llegó a estudiar el año pasado?

-Ahora mismo no me lo planteo, son cosas que hay que meditar. Cuando se proponen, uno lo estudia y si con las condiciones para llegar a un acuerdo, se tira hacia delante. Yo no me cierro a eso, sí a las revanchas. Si uno ha ganado la final, la ha ganado y punto.

-Está a un título de los seis de Genovés I y Sarasol I. ¿Le hace ilusión la posibilidad de dentro de unos años estar entre los tres que más Individuales ha ganado?

-Si cuando tenga 50 años miro atrás y he ganado cinco, estaré encantado. Creo que en el Individual he hecho he hecho una gran faena, estoy contento. No me gusta eso de plantearme si he ganado más o menos títulos. De los años que me queden de jugar a pilota lo que quiero es disfrutar y seguir aprendiendo. Soy de los más veteranos junto a José Genovés y Miguel en cuanto a restos. Lo único que me importa es seguir formándome para ponérselo difícil a la gente joven, la pilota es de ellos. Puchol II, Pere Roc II, Marc, Giner, Francés... son los restos que van a marcar los próximos individuales.

-¿Le queda en el debe haber ganado a Puchol II?

-No, no. Javi es un jugador al que respeto mucho y es una primerísima figura, un grande. Si me tengo que enfrentar a él en un Individual, encantado. Pero no me quedo con ese sabor de revancha.

-El domingo Pere Roc II valoró que ha subido el escalón para estar entre ustedes (Soro III y Puchol II) y ser una figura, pero que ahora ha de demostrarlo. ¿Lo ve así?

-Sí, ya hace tiempo que es un resto determinante. Lo demuestra en las partidas del día a día y en los campeonatos, juega a una intensidad enorme. ¡Claro que es una figura! Le queda aprender cosas y evolucionar, pero eso lo da el tiempo. Tiene que estar muy contento por la faena hecha. Ahora tendrá un año muy duro porque le van a apretar, pero estoy seguro de que responderá.

-Y usted, ¿tiene ya claro cómo planteará el que viene?

-Ahora en estas primeras semanas quiero descansar, lo que no quiere decir que no entrene, pero con mucha calma. La estrategia de ir día a día ha ido muy bien e intentaremos seguir así y corregir las negativas. Evidentemente todos queremos llegar a finales y ganar cuando sea la Lliga o el Individual, pero con calma y disfrutando de lo conseguido.