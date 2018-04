La ambición de ser el número uno Pere Roc II golpea de volea en la fina del Trofeu Universitat de València, el sábado en Pelayo. / lp El de Benidorm ha reducido las distancias al mínimo con los dos grandes referentes de la escala i corda. En títulos solo le falta el Individual Pere Roc II jugará el Trofeu Mixt Masymas en pareja, al igual que Soro III y Puchol II JOSÉ A. MONTEAGUDO VALENCIA. Lunes, 16 abril 2018, 23:53

El próximo viernes comienza en el trinquet de Benissa el Trofeu Mixt Masymas. Será con la jornada inaugural de la modalidad de escala i corda y con Pere Roc II siendo uno de los protagonistas. La presencia del zurdo de Benidorm no es ninguna sorpresa, pero su participación ofrece un dato significativo: el campeón de las dos últimas ediciones de la Lliga formará con un solo compañero delante. Se le está equiparando a Soro III y Puchol II. Le ha llegado el momento de demostrar su valía con menos ayuda. «Lo veo como un reconocimiento y una consecuencia del momento de forma por el que paso. Es una responsabilidad que confíen en un pilotari para jugar en pareja, pero a la vez una satisfacción», explica.

A Pere Roc II no le gusta que le comparen con los dos grandes, pero es inevitable, sobre todo dentro de un trinquet. Por logros, se ha situado casi a la misma altura porque en las tres últimas temporadas ha ganado ligas, copas y la gran mayoría de trofeos. Solamente le falta el título en el mano a mano, pero ya está en ello. En octubre jugó su primera final. «El nivel que estoy ofreciendo es muy alto y eso me está llevando a ganar campeonatos. Por eso, ahora juego en pareja. Entre los tres hay poca distancia. Después, durante el año, puede haber más o menos diferencia porque uno sube un poco y otro baja, ya que no somos máquinas. Pero creo que el nivel de pilota y de espectáculo que ofrecemos, en este momentos es equiparable», señala el pilotari.

Se dice que lo complicado no es llegar sino mantenerse, pero el escaleter discrepa. «Mantenerse será muy complicado, pero llegar también. Llevo dos años muy buenos que han requerido de mucho trabajo. Ahora es una rosca más si continúa el hecho de formar en pareja. Tendré que cambiar el chip, la manera de jugar, pero voy a seguir preparándome como lo llevo haciendo estos años. Es una etapa que afronto con muchas ganas. Estoy deseando que sean muchas palizas en partidas de dos contra tres porque significará que lo estoy haciendo bien», apunta Pere Roc II.

«Me entreno cada día para ser el mejor y todavía no se ha visto mi nivel más alto», asegura Pere Roc II

Tan bien espera hacerlo que su objetivo es ser el número uno. Lo lleva manifestando desde que metió la cabeza en el grupo de los de arriba, antes de que llegasen los títulos. «Entreno cada día para conseguirlo y todavía no se ha visto mi mejor nivel. Tengo esa ambición. Se puede mejorar con los entrenamientos y las partidas, pero con la ambición se nace. A mí me han enseñado a hacer el rebote, el dau y demás, pero el que se levanta cada día pensando que hay que entrenar duro para ser el mejor, soy yo», comenta. ¿Qué falta para conseguirlo? «Tiempo. Ya llegará. Yo sigo trabajando», añade el de Benidorm.

En cuanto a lo más inmediato, el Trofeu Mixt Masymas, Pere Roc II apuesta por su equipo, al menos como finalista. «Es que juego con Javi, que es el mitger número uno. Pero tendremos que estar perfectos porque hay mucho nivel». Como, por ejemplo, el de sus rivales. «Marc y Santi pegan mucho mientras que Bueno es muy pasador. El de Benissa es de esos trinquets en los que se cumple la norma de 'un trío es un trío'. Pero he jugado muchas partidas en él y me gusta. Será primordial hacer un buen inicio para que no se nos vayan y a partir de ahí detectar quién está mejor y más flojo para evitar a uno y buscar al otro», apunta Pere Roc II.

En cuanto a la posible contra en la pugna por el título, se decide rápido. «Puchol II y Héctor. Les está pasando lo mismo que a Jesús, Carlos y a mí. Nosotros somos capaces de jugar con los ojos cerrados porque ya son muchas partidas juntos desde la Lliga. Y ellos llevan unas cuantas y cada vez están mejor acoplados. Todos los pilotaris nos conocemos, pero cuando coincides con el mismo o los mismos durante un tiempo, se nota».

Pere Roc II ha vuelto a coincidir con sus compañeros de la Lliga para la disputa del Trofeu Universitat de València, que ganaron el pasado sábado en Pelayo. Desde que se proclamaron campeones no ha habido nadie que les supere. En el trinquet de la capital se decía que son equipo de desafío. «Estoy totalmente de acuerdo y tengo ganas de que nos lleven al límite. Estoy disfrutando un montón con Jesús y Carlos y estaría encantado de compartir con ellos la experiencia de un desafío. Pilotaris hay para hacerlo y seguro que llenaríamos el trinquet», concluye el pilotari.