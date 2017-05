«La pilota valenciana debe dar que hablar... en el trinquet vi un 5% de gente joven»

valencia. Walter Máñez conoce la pilota desde niño. En Cheste, su pueblo, jugaba en la calle. Después se pasó al frontón. Nada serio. Con los amigos. Lo suyo era la peluquería, actividad profesional a la que lleva dedicadas más de cuatro décadas. Ha trabajado con Francis Montesinos, colaborando con él durante 22 años en los desfiles de Cibeles. La casualidad quiso que estableciese su negocio en Valencia a escasos metros del local de Fredi. Entablaron amistad y un día el expilotari le propuso una iniciativa que dio que hablar y concedió visibilidad a la pilota en Madrid.

«Hice un poco de intermediario. Francis preparó un desfile en el que participaron los pilotaris, salían ahí jugando. La gente se extrañaba un poco, pero es que era Montesinos. Él siempre ha sido uno de los grandes defensores del carácter valenciano. Fue muy curioso y una manera de mover la pilota a nivel internacional», recuerda Walter Máñez. Esta acción sirve como ejemplo concreto de una idea que este estilista desarrolla a lo largo de toda la conversación: la pilota tiene la necesidad de dar que hablar. «La percepción es de algo antiguo y de pueblo. No digo que prescinda de eso, pero también ha de llamar la atención a la gente joven».

Comenta que en su trabajo como peluquero, en ocasiones se sienta con su equipo alrededor de un mesa. «Hay que buscar opciones, un bombardeo de ideas para salir del atasco en el que se encuentra. La pilota debe dar que hablar. En el trinquet vi un 5% de gente joven. Debe tener una mayor difusión», señala Walter Máñez en referencia a la final de la Lliga (la partida definitiva) que vio bajo la cuerda de Pelayo. En su particular ejercicio se refiere a su profesión: «Para las partidas especiales, a los jugadores les haría un corte moderno, con algo de color. Que transmita la fuerza y la agresividad de este deporte».

«Hemos de tener la percepción de que esto es nuestro y apoyarlo, como los catalanes con lo suyo»

«La pilota debe salir en la televisión y hoy en día las redes sociales son muy importantes»

Walter Máñez se muestra transgresor. «¡Mira la polémica que hay ahora en las motos! Pues igual habría que imitarles, o al boxeo, y que salieran mujeres atractivas en el trinquet. ¡Se montaría un pollo, pero ya hablarían de ti», señala: «A ver, no tengo datos y todo habría que estudiarlo, pero la percepción de la pilota hay que cambiarla». Ya más en serio, se refiere a la presencia de la mujer en el deporte autóctono: «Hay que buscar juventud e incorporar a la mujer. Por ejemplo, sería una buena iniciativa que hubiera chicas pilotaris. Para eso hay que trabajar muy bien en las escuelas».

«Ya te digo, son todo ideas. Una posibilidad también sería organizar partidas nocturnas, con música entre un juego y otro, que los pilotaris llevasen un vestuario que llamase la atención...», concluye sobre este asunto. Walter Máñez también se extiende en la difusión, y en ese sentido enumera dos armas: la televisión y las redes sociales. «Para ser conocidos, los pilotaris deben salir en la televisión como personajes importantes de nuestra sociedad y si no es en un canal valenciano... Cuando se abra debe haber voluntad política, porque durante muchos años tuvimos una televisión autonómica pero la vaqueta no ocupaba el lugar que le correspondía».

Respecto a la pilota y las redes sociales, Walter Máñez también subraya que es vital utilizarlas. «Hoy día son muy importantes. Habría que tener una buena aplicación de Facebook y, ¿por qué no?, una aplicación con datos sobre todos los pilotaris», indica el peluquero: «Yo utilizo una cuenta de Instagram, ahí voy colgando fotos de mis cortes... puse fotografías de la final de la Lliga y a la gente le gustaba. Me comentaba que le encantaría ir... pero luego no vamos al trinquet».

En ese sentido, Walter Máñez destaca una última percepción: que en la sociedad valenciana no hay una defensa del deporte autóctono. «No sé por qué no lo cultivan más. En el mundo en el que vivimos no se da importancia a querer y mantener las tradiciones, como sí hace el pueblo vasco», indica el estilista, que subraya que actualmente las partidas que se pueden ver por televisión son las del frontón vasco. «Hay que adquirir esa percepción de que la pilota es algo nuestro», reitera para poner el dedo en la llaga: «Tenemos que apoyar este deporte, como hacen los catalanes con lo suyo». Máñez incide en que en el trinquet vio un público mayor y en la necesidad de captar gente joven, y justifica que para ello hay que ser transgresor: «El público joven tiene otras miras».