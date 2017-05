Un campeón forjado en familia

Cuando la pelota impulsada por Pablo golpeó en la espalda de Sanchis, culminando la victoria de Moltó y Brisca en la final de la Lliga, el número uno contuvo las emociones durante un instante. Tenía el momento estudiado. Se sabía al dedillo los pasos a seguir. Primero, cerrar los puños y celebrar el único título que faltaba en su palmarés. Segundo, intercambiar una concisa felicitación con Brisca. Tercero, correr hacia la escala, raudo y veloz para que nadie aplazara más de lo imprescindible el abrazo más emotivo. Allí aguardaba Ramón Vicent Faus. «Me he criado con él, es quien me enseñó a jugar a pilota», recordó después Moltó. Su tío, primo hermano de su madre, era el primero con quien quería compartir la ansiada victoria. Después ya se dirigió a su progenitora y a su novia, que observaron sonrientes el momento.

Faus culminó también en Oliva una labor que comenzó sin pensarlo. «Un grupo de amigos queríamos jugar. Teníamos afición, pero en Barxeta no hay ni trinquet ni nada. Había también un grupo de chavales, y a nosotros nos daba más gusto verlos a ellos que a nosotros. Los niños poco a poco se lo fueron dejando, pero Alfonso seguía: 'tío, tío, tío...' Siempre quería jugar», recuerda.

Alfonso Moltó se pasaba el día golpeando la vaqueta. «A mí me gustaba, pero poco le podía enseñar... ¡yo mismo iba a aprender! Pero era un niño y al principio le ganaba. Luego, con el paso del tiempo, ya no podía con él», indica Faus, que entonces tuvo una idea: «Él iba mal con la izquierda, así que hubo un momento en que únicamente accedía a jugar si sólo podía darle con la zurda. Volvía a vencerle y cuando se enfadaba, la jugaba con la derecha».

Aquellas partidas rudimentarias hicieron curtirse a Moltó, el pilotari que hoy día es número uno indiscutible en el raspall. «Tuvimos nuestras dificultades. Jugábamos en un frontón, alguna vez a escondidas en un trinquet... incluso nos han llegado a tirar», señala Faus. Moltó empezó a recibir clases en Genovés, y estuvo en la escuela del Moro. Allí aprendió, pero él seguía queriendo jugar con su tío.

«Siempre ha tenido mucho apego a mí. Hasta hace poco hemos jugado. Llegó un momento en que le dije que yo no podía enfrentarme a él si no era con una raqueta y me respondió: 'No te preocupes, que yo tengo'. Al final, me hacía daño porque como yo no sé, hacía malos movimientos», señala Faus.

Se siente orgulloso de Moltó, surgido de aquella iniciativa de unos amigos en un pueblo sin casi tradición de pilota como Barxeta. «Aún así, tenemos a Pablo, y a otro que es medio de aquí. Ian festea en nuestro pueblo», concluye satisfecho Ramón Vicent Faus.