Moltó completa su palmarés

Moltó ya tiene la colección. En sus vitrinas, las provisionales hasta que concluya su casa en Barxeta, ya están todos los trofeos con los que sueña cualquier niño que aspira a ser profesional del raspall. Tiene pinta de que su particular museo deberá ser amplio. El presente le pertenece y el futuro inmediato, da la sensación de que también. Pero se acabaron las sensaciones nuevas. Ahora toca agrandar la colección. «La motivación del campeonato siempre está ahí, pero en el Individual y con todos los títulos... Por el mano a mano no la pierdo nunca», avisa. El depredador no ha quedado saciado después de devorar una Lliga que empezó hace casi dos meses con un 25-0 en contra pero que ha acabado en plenitud.

El abrazo con Brisca fue de euforia. «¡Es mío, fallo mío!», había reconocido el mitger de Oliva minutos antes. En el penúltimo juego, el que sirvió al trío para maquillar un tanteo que no merecía. La pareja ha sabido hablarse y ayudarse a ahuyentar los nervios. Ni rastro de ellos cuando Pablo, Sanchis y Raúl les rompieron desde el resto nada más arrancar la partida. En la escala y las galerías, el runrún era que la final se iba a resolver en Xeraco. Pero Moltó y Brisca ni se inmutaron. Pasaron al resto, quebraron el saque de Pablo por primera vez y sumaron otros tres parciales de forma consecutiva. Tras algo más de una hora, el título en sus manos. Sólo la fatiga y una relajación imperdonable podía llevarles al desempate. «¡Fallo mío!». Esas palabras de Brisca sirvieron para contener las emociones, respirar en el resto y darlo todo desde el dau para proclamarse campeones.

El dúo lo tenía todo estudiado. El trío contaba con la superioridad numérica, la experiencia y el ímpetu de Sanchis, y la motivación de dos chavales con todo el futuro por delante. Pablo y Raúl tenían poco que perder y mucho que ganar. «Para mí llegar aquí es un éxito. Está claro que quería ganar, pero con lo igualados que estaban los equipos, no me lo esperaba», vinieron a decir, palabras más, palabras menos, el resto y el punter.

«Ahora empezaré a preparar el Individual. La Copa me sirve como examen», indica Moltó

Pero Brisca y Moltó lo tenían todo analizado. Sobre todo, el saque, más determinante incluso que en Bellreguard. Si hace una semana tanto Pablo como Moltó estuvieron inconmensurables, ayer la balanza cayó del lado del número uno. «Sacar a un trío es complicado, y más contra un mitger zurdo. Si tiras a la muralla, Sanchis te pega la 'castanyà', y en la escala está Raúl. Había quien me lo recriminaba, pero es mejor tirar al medio, que la pare el resto y que Brisca entre en juego», argumentaba Moltó: «No es cambiar el manual de la pilota, ya lo he probado otra veces en el día a día contra mitgers zurdos».

Complicidad. Eso fue lo que transmitió la mirada y el abrazo que Moltó intercambió con su preparador, Toni Astorgano, que compaginó por quinto domingo consecutivo el trinquet con el Atlético Levante. «Los lunes me levanto con un dolor de cuello...», comentaba tras la partida. Moltó le liberó de Xeraco. Ambos han tejido una preparación para que el resto de Barxeta llegase en plenitud al segundo semestre del año. El número uno lo avisó tras ganar el Individual: el primer gran reto de 2017 era la Lliga. Dicho y hecho: «Mucha gente me acusaba de que en equipo no rendía y tenían razón. Tenía esta tarea pendiente». Pero una vez completado el palmarés, el número uno vuelve a centrarse en su torneo fetiche.

«Bueno, ahora vamos a preparar el Individual. Luego haremos un parón para la Copa, que nos servirá como examen para ver cómo estamos. Me hace ilusión ganarla, pero vamos a por el Individual», reconoce. No lo oculta. El depredador quiere el Fris Grec en propiedad. Lograrlo con su tercer mano a mano consecutivo, y no esperar a los cinco alternos. «No me siento número uno, disfruto mucho junto a pilota», afirma.