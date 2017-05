Victoria de Puchol II con emotiva dedicatoria

valencia. Ayer fue un día complicado para Puchol II. El campeón individual hubiese preferido seguir acompañando a los familiares de Julio Martínez, alcalde de Vinalesa y componente del grupo de íntimos que siempre acompaña al jugador a todas las partidas, que fallecía por la mañana tras no superar una enfermedad. Pero tenía una cita ineludible en el trinquet de Pelayo con motivo de la final del Trofeu Universitat de València. «Estaba un poco mareado para jugar pero me he motivado con la posibilidad de dedicarle el título a Julio», decía al acabar visiblemente emocionado. Y se lo dedicó. Con la inestimable ayuda de Nacho, que realizó un recital, se impuso sobre Marc, Javi y Héctor II por 60-45.

La confrontación fue magnífica. Primero dominó el trío porque pegó más y con mayor acierto. Marc y sus compañeros bajaron un poco la intensidad, pero lo suficiente como para permitir la reacción de la dupla, que sumó cinco juegos consecutivos (50-35). Los tres primeros fueron claros y los demás antológicos, como el resto de la partida. El público salió entusiasmado de la catedral.