Jaume Sanchis: «La esencia de la pilota es ser de pueblo, eso no hay que cambiarlo»

Jaume Sanchis tiene sólo 23 años y todo un futuro por escribir en el raspall profesional. Nacido en Montesa, es una de las figuras de la nueva hornada en la modalidad, pero también encarna el modelo del pilotari a la antigua usanza. Trabaja en la agricultura, en la naranja, lo que no le deja margen para arduas sesiones de entrenamiento específico en el trinquet o en el gimnasio. «Intento compaginar la pilota como puedo. Le dije al jefe que yo necesito algunas tardes para jugar partidas y no hubo problema... que sea el padre de mi mejor amigo también influye», comenta con una sonrisa: «Los fines de semana sí que salgo a correr».

¿QUIÉN ES JAUME SANCHIS? Sus pasos en la pilota Montesa: Empezó una tarde en la pista de frontenis de su pueblo. Genovés: La escuela a la que le recomendaro ir. Bellreguard: El trinquet en el que debutó como profesional. Palmarés Lliga: Ganó la de 2012 con Waldo y la de 2016 con Ricard y Roberto. Copa: En 2015 con Waldo al ganar a Guille, Alberto y Ricardet. Individual: Se plantea jugarlo algún año: «¡A ver qué sale!»

No pertenece a ninguna estirpe de pilotaris. «Mi padre empezó a ir al trinquet porque yo jugaba. Ahora igual no estoy yo en el cartel y va de todos modos», indica. Jaume Sanchis se decantó por la pilota en una tarde de verano porque un grupo de desconocidos habían ocupado el frontón de su pueblo. «Nosotros jugábamos a frontenis y ese día nos dijeron que la pista estaba reservada... Había 9 o 10 niños y estuve un rato observando, hasta que pregunté si podía probar. Jugué un tiempo y me pusieron con chicos mayores que yo, hasta que el monitor le recomendó a mi padre llevarme a la escuela de Genovés», señala. A los 16 años debutó en Bellreguard, ya ha ganado una Copa y dos Lligas: ahora pugna por la tercera.

Confiesa que le encanta el fútbol. «Si no hubiera empezado con la pilota, habría tirado por ahí, pero ahora ya no la cambio por nada del mundo», asegura. De hecho, y sin pronunciar palabra despectiva hacia el balompié, señala que uno de los valores añadidos de la vaqueta reside en ser tan diferente. Lo hace al hablar de la concepción de que el deporte autóctono es tradicional o de pueblo: «La esencia de la pilota es precisamente esa, ser se pueblo y un deporte tan diferente al fútbol. Eso no hay que cambiarlo».

Sanchis reconoce que la falta de la televisión «ha hecho mucho daño» a la pilota. «Mucha gente ve el fútbol y no le gusta tanto, pero es lo que hacen los demás. La pilota no llegará a ser nunca como el fútbol, pero si se emitiesen partidas creo que podríamos ir a más», asegura. Minutos antes, había argumentado en el mismo sentido: «Cuesta mucho ir al trinquet si no es una final, ¡y no saben lo que se pierden! Pero es así. Igual no tienes ganas de arreglarte y desplazarte 60 kilómetros para ir a una partida, pero sí sentarte a verla en el sofá».

Como todos los actores de la pilota, recalca la importancia de difundir el deporte autóctono. «La pilota ha pasado buenos y malos momentos. Esto que hacemos de menearnos por las redes sociales está muy bien. ¿Qué mejor que difundir una final en la que participas tú e invitar a la gente a que la disfrute? Cuando salga la fundación igual todo va mejor», señala: «Hemos de combatir eso de que no nos conozcan. El trinquet es un mundo muy pequeño y a la vez muy grande. Conoces a mucha gente, pero fuera aún hay más que no sabe de pilota. Por eso digo que tener la televisión sería importante para avanzar en eso. De todas formas, la situación siempre ha sido parecida y yo he disfrutado mucho de la pilota».

«Si algún día tengo un hijo, intentaré inculcarle la pasión que siento por la pilota»

Se ha pasado la semana diciendo que en la final de la Lliga no habría una partida como la primera, en laque su equipo ganó 25-0 a Moltó y Brisca. Sanchis pone el punto de experiencia a un trío que completan dos chavales de 20 años (Pablo) y 19 (Raúl). «Puede pasar de todo, y al final hay muchas cosas a tener en cuenta. La suerte, los nervios, la juventud... en nuestro equipo hay dos debutantes y eso influye en algo. Yo creo que en las dos primeras partidas ganará quien tenga más fortuna», señaló con unas palabras que fueron proféticas: esa pizca de suerte sonrió ayer a la pareja.

Jugador pasional, demuestra ilusión por un torneo que se le ha dado muy bien en el inicio de su carrera profesional. «Ganar la Lliga implica encarar la Copa con más soltura. ¡Ojalá pudiera lograrla también y hacer doblete!», señala Sanchis, quien en toda la conversación muestra su deseo de que todo su entorno conozca el deporte de la vaqueta. «El día de mañana si tengo un hijo, intentaré inculcarle esta pasión que siento por la pilota. Mi padre está ahora orgulloso de mí y viene a verme jugar, yo quiero sentir algún día lo mismo», concluye el joven pero ya curtido pilotari.