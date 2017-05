«Esta vez han tenido suerte, les han bajado casi todas». Contundente, con la sinceridad de un chaval. Sin contemplaciones. Como sus saques. Cuando la pareja estaba en el resto, apenas podían pararla, quedando obligados a jugar a la defensiva y a esperar su oportunidad. La tuvieron en el penúltimo parcial. Y ahí Moltó ejerció de número uno y Brisca de escudero perfecto. El resto rojo tampoco ofreció apenas oportunidades cuando estaba en el traure. Eso sí, con 15-10 el trío gozó tres veces de val en un juego también marcado por la polémica. Los bombarderos de Barxeta, los dos restos en liza, demostraron que han llegado a esta serie en plenitud. El primer asalto de la final de la Lliga de raspall se resolvió con una moneda al aire.

Y precisamente en ese pequeño gesto, en la reballà, pareció sonreír la fortuna al trío. Ganaron el sorteo y eligieron empezar desde el saque. Media victoria estaba en su bolsillo. Sólo debían adjudicarse todos los parciales con el traure de Pablo y la victoria sería suya. La partida iba encaminada hacia ese desenlace. Hasta el 15-10. Pablo y Moltó bombardeaban y Sanchis daba una exhibición en cada quinze.

En el sexto parcial, con Moltó en el saque, el trío pudo simplificar su victoria pero acabó perdiendo la partida. En el segundo quinze, tras haber logrado el primero, Sanchis se encaró a la galería. La encontró, pero un aficionado golpeó la pelota con la almohadilla para protegerse, devolviéndola a la cancha. «La verdad, de tener punto a que me quede de bot i braç para rematar... si me pasa a mí también me hubiera cabreado», admitió el número uno del raspall. «Lo hemos tenido para ponernos 20-10, pero un aficionado un poco inculto la ha hecho caer. Luego hemos tenido val cuatro veces pero la pilota no ha querido hiciéramos el juego», se quejó amargamente Sanchis.

Sanchis realizó una gran partida pero se diluyó tras un quinze polémico que perdió el trío azul

Ahí se acabó el resto de Montesa. «Hemos sufrido una animalada. Lo que realmente importa cuando tienes val es hacer el siguiente punto, y eso lo hemos conseguido nosotros», señaló un satisfecho Brisca: «He visto a Sanchis un poco desquiciado. La clave está en quitársela a él porque es un jugador muy contundente que en tres pelotazos te hace quinze». Pero Sanchis dejó de estar. La rabia por esa acción con el aficionado y un par de tantos más en los que el trío se encaró a la galería y esta acabó escupiendo la vaqueta le descentraron. Pasó de brillar a un nivel sobresaliente a rozar el insuficiente.

Moltó y Brisca pasaron al resto 15-15 y aún con el susto en el cuerpo. «Cuando ellos han tenido val, hemos hablado de que había que mantener la tranquilidad. Todo ese trabajo nos ha salido bien y luego hemos roto cuando hemos tenido la oportunidad», analizó el resto de Barxeta. La voz de Xavi Alberola resonó por el trinquet, anunciando que las entradas para la segunda partida estaban a la venta, y el trío se supo sentenciado. Eso no quiere decir que regalase la derrota. Luchó, pero de nuevo la vaqueta castigó a Pablo, Sanchis y Raúl. Otra pelota que escupió la galería antes de que el otro bombardero de Barxeta, el campeón del mano a mano, armase su fusil y les ajusticiara definitivamente. «Estoy muy satisfecho porque nunca había ganado una partida de final de la Lliga... pero todavía queda mucho trabajo», indicó Moltó.

La semana que viene, otro duelo, pero esta vez en Oliva. Una cancha grande y con un suelo que no acaba de convencer a los jugadores. «No es de mis favoritos, pero nos puede favorecer por sus dimensiones», señaló Raúl. Tiene 19 años. Pablo 20. Los dos novatos en esta Lliga y Sanchis no pueden ser pasto de la presión. Si quieren llevar la serie a Xeraco, deben olvidar desde ya al aficionado de la almohadilla. Sanchis, enrabietado, resquebrajó su camiseta en el último parcial. Un gesto de rabia. «Tampoco eran muy buenas... había muchos nervios», bromeó. Es el más veterano. Sabe que en siete días la batalla empieza de nuevo de cero.