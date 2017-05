Una final para inaugurar vitrinas

Jaume Sanchis tiene 23 años, un gran futuro en el trinquet y, pese a que debutó hace menos de un lustro como profesional, un palmarés a tener en cuenta. Dos veces campeón de la Lliga y en una ocasión de la Copa, se ha convertido en poco tiempo en el mitger de referencia en el raspall. Este joven corpulento, curtido bajo el sol y los campos agrícolas de la Costera, es el más experimentado de los cinco pilotaris que desde hoy se disputarán la Lliga en Bellreguard (11.30 horas).

«Estoy seguro que ninguna de las dos o tres partidas que jugaremos será como la primera», repite Sanchis cada vez que se le pregunta. Se refiere a la victoria sabatera (25-0) que lograron en Genovés, en el duelo contra Moltó y Brisca que sirvió para abrir el campeonato. «Nosotros hemos ganado en positividad. Psicológicamente llegamos mejor, estamos más unidos y preparados», avisa el mitger de Oliva.

Brisca afronta su primera final de la Lliga. Desde hace algún tiempo se ha centrado deportivamente en la pilota, actividad que compagina con sus estudios de enfermería. Ha ido creciendo a lo largo del campeonato junto a Moltó. Para la pareja esta serie es todo un reto. «Está claro que somos dos contra tres, pero nosotros estamos preparados y si jugamos a nuestro nivel tendremos opciones», asegura Moltó.

El número uno no va de farol. Es de los que cuando está bien, lo corea sin reparos. Y se le ve confiado. Ya avisó cuando ganó el Individual, que en 2017 iría a por la Lliga. Mantiene el mano a mano como su torneo fetiche, pero se ha planteado este campeonato como su reto para la presente temporada. «Es que a veces puede parecer que paso de los torneos por equipos y entiendo que se piense así, porque no he tenido buenas actuaciones», comenta el resto de Barxeta, cuyo mejor resultado en la Lliga data de 2012, con la final que perdió contra Waldo y Sanchis en compañía de Alberto y Leandro III. Se siente, como número uno, con la obligación de ganar el torneo: «No tengo que demostrar nada a nadie, pero es el título que me falta».

Lo dice sonriente. Si nota la presión, lo disimula. Destila cierta seguridad de que tarde o temprano, la Lliga caerá. Tampoco juega de farol Sanchis. «Nosotros somos tres, y en ese sentido podemos tener ventaja», reconoce. Ganó su primera final en 2012. Ese título lo considera más de Waldo que suyo, mientras el éxito del año pasado en compañía de Ricard y Roberto lo entiende como una victoria de conjunto.

Aquello fue una cooperativa en la que cada uno brilló en una fase de la final. Sabe que en 2017 todas las miradas que se dirijan hacia el trío azul se centrarán en él. Detrás y delante, Sanchis tendrá dos debutantes. No es que afronten la primera final, sino que jamás habían disputado la Lliga. El mitger deberá erigirse en el líder entre dos chavales que, con distintos estilos, compaginan desparpajo con inexperiencia. «Quizás en la forma en que nos afecte la presión pueda estar la clave de la final», reconoce el pilotari de Montesa.

Pablo tiene estética de futbolista de moda, pero desprende aroma de gran pilotari. Atesora un saque descomunal y un carisma aletargado por la prudencia del que acaba de llegar. «Creo que el pueblo irá con Moltó, es al que conocen... pero yo intentaré ganarle», señaló el resto de Barxeta en la presentación de la Lliga. Se habló de que ambos pilotaris son amigos, aunque tampoco faltaron la bromas: «Si le ganas igual no te deja volver en el coche con él».

Raúl, más serio durante ese acto, tiene la vaqueta en el ADN. Su hermano Carlos es punter, como él, pero en la escala i corda profesional. «He llegado hasta aquí gracias a él y a mi padre, es el reto más importante que he tenido hasta ahora», señala el joven que, a sus 19 años, tiene toda la carrera por delante. Luchará por conquistar para sus vitrinas su primer grande. La final de la Lliga, que arranca hoy, la semana que viene se traslada a Oliva y, si es necesario, se resolverá en Xeraco el día 28.